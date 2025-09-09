Habertürk
        OVP'de 'kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi' mesajı

        Orta Vadeli Program'da sosyal konut üretiminin artırılması, afet riski yüksek bölgelerde kentsel dönüşüme öncelik verilmesi ve kira kontratlarının dijital ortama taşınması öne çıktı

        Giriş: 09.09.2025 - 10:54 Güncelleme: 09.09.2025 - 10:54
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        OVP'de konut politikalarıyla ilgili ifadeler de yer aldı. Makroekonomik Hedefler ve Politikalar başlığı altında Fiyat İstikrarı bölümünde sosyal konutlar yapımıyla ilgili şu açıklama yayımlandı:

        "Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı artırılacaktır."

        AFET RİSKİ YÜKSEK BÖLGELERE ÖNCELİK

        Kamu Maliyesi bölümü altında ise sosyal konut üretiminde afet riski yüksek bölgelere öncelik verileceği kaydedildi. Açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere, afetlere karşı dayanıksız yapı stokunun yenilenmesi için hak sahiplerinin beklentileri ve dönüşüm alanlarının dinamikleri dikkate alınarak kentsel dönüşüm çalışmaları sürdürülecektir.

        Sosyal konut üretiminde afet riski yüksek olan bölgelere öncelik verilecek, kapsayıcı, sağlıklı, güvenli ve dirençli yaşam alanları altyapı ve üstyapı tesisleriyle bir bütün olarak planlanarak inşa edilecektir" denildi.

        KİRA KONTRATLARI DİJİTAL ORTAMA TAŞINACAK

        Bir süredir çalışmaların yürütüldüğü kira kontratlarının dijital ortama taşınmasıyla ilgili de bir madde OVP'ye dahil edildi.

        OVP'de yer alan ifade şöyle:

        "Kısa ve uzun dönemli tüm gayrimenkul kira kontratlarının belirli bir standartta dijital platforma transferi tamamlanacaktır"

