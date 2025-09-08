Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Devin Özek'ten transfer ve teknik direktör açıklaması: Onu almak imkansızdı! - Fenerbahçe Haberleri

        Devin Özek'ten transfer ve teknik direktör açıklaması: Onu almak imkansızdı!

        Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Alman basınına konuştu. Özek yaptığı açıklamalarda teknik direktör konusuna ve yapılan transferlere değindi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 23:43 Güncelleme: 08.09.2025 - 23:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Alman basınında Bild'e açıklamalarda bulundu.

        • 2

          "ONU ALMAK İMKANSIZDI"

          Jhon Duran transferiyle ilgili konuşan Özek, "Birkaç ay önce 75 milyon euro'ya Suudi Arabistan'a transfer oldu. Onu almak aslında imkansızdı, özellikle de Premier Lig'den teklifler aldığı için. İlk başta reddedildik. Kolombiya'ya onun yanına uçtum. Orada bir hafta geçirdim. Orada bir hafta boyunca ailesini, danışmanlarını ve kendisini ikna etmeye çalıştık ve pes etmedik. Görüşmeler kolay olmadı. Çılgın bir transferdi ama ben ona tamamen inanıyorum! Anlaşma bozulmuş olsa veya bir sorun çıksa, başkana uçağın kiralama bedelini ödemek zorunda kalırdım (Gülerek)" dedi.

        • 3

          "LİDERLİK YAPISI ÖNEMLİYDİ"

          Açıklamalarına devam eden Özek, "Kadro planlamasında önemli bir nokta liderlik yapısıydı. Takımda kaptanlık yapmış üç yeni oyuncumuz var. Semedo Wolverhampton'da, Skriniar Inter'de ve Edson Alvarez Meksika milli takımında kaptanlık yaptı. Ayrıca Ederson ile takımda büyük bir karakterimiz var." sözlerini sarf etti.

        • 4

          EDERSON TRANSFERİ

          Manchester City'den transfer edilen Ederson ile ilgili konuşan genç futbol insanı, "Ederson, benim için dünyanın en iyi üç kalecisinden biri. Bize katılması çok özel bir şey. Onu transfer etme fırsatı yakaladık ve bunu değerlendirmeliydik çünkü kalede bir değişiklik yapmak istiyorduk. Bize transfer olduğu için gurur duyuyoruz. Ederson, takımımıza çok şey katabilir ve katacaktır. Ayrıca her şeyi kazanmış bir oyuncu. Biz de bu şampiyonluk zihniyetini mutlaka kazanmak istiyorduk." diye konuştu.

        • 5

          HOENESS İLE GÖRÜŞME YOK!

          Öte yandan Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası gündeme gelen adaylardan biri de Stuttgart'ın teknik direktörü Sebastian Hoeness olmuştu. Bild'de yer alan haberde Devin Özek ve Hoeness'in, birbirlerini iyi tanıdığı ancak herhangi bir görüşme yapılmadığı ifade edildi.

        • 6

          TEKNİK DİREKTÖR SÖZLERİ

          Projeye uygun bir teknik direktör arayışında olduklarını belirten Devin Özek, "Transfer dönemi bizim için iyi geçti, birçok şeyi hayata geçirebildik. Bazı transferlerde şansımız da yaver gitti. Şimdi bu projeye uygun bir teknik direktörü bulmamız gerekiyor. O zaman başarılı bir dönem geçirmiş olacağız" dedi.

        • 7
        • 8
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        Doblo yeniden Bursa'da üretilecek
        Doblo yeniden Bursa'da üretilecek
        CHP’den yeni hamle
        CHP’den yeni hamle
        Andre Onana, Trabzonspor için geliyor!
        Andre Onana, Trabzonspor için geliyor!
        Kağıt kontrat ortadan kalkacak
        Kağıt kontrat ortadan kalkacak
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        "Madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız!"
        "Madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız!"
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Icardi'den kilo fazlası eleştirilerine yanıt!
        Icardi'den kilo fazlası eleştirilerine yanıt!
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Habertürk Anasayfa