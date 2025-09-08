Habertürk
        Son dakika: CHP yeni il binasının yeri belli oldu

        CHP yeni il binasının yeri belli oldu

        CHP, İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı. CHP'nin yeni il başkanlığı Bahçelievler İlçe Başkanlığı olacak. İstanbul İl Başkanlığı olarak kullanılmayacak olan Sarıyer'deki binanın CHP Genel Başkanlığı çalışma ofisi olacağı öğrenildi

        Giriş: 08.09.2025 - 17:00 Güncelleme: 08.09.2025 - 17:36
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul İl Başkanlığı’na ilişkin kritik bir adım attı. Parti, il başkanlığının resmi adresini değiştirerek Bahçelievler İlçe Başkanlığı’nı yeni adres olarak İstanbul Valiliği ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi. Bu hamle, son dönemde İstanbul İl Başkanlığı binası üzerinden yürüyen tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

        HUKUKİ SÜREÇLERDE ÇIKIŞ HAMLESİ

        CHP’nin adres değişikliğine gitmesi, İstanbul İl Başkanlığı binasının hukuki statüsü ve devam eden davalarla doğrudan bağlantılı görülüyor. Parti yönetimi, bu yolla olası hukuki engelleri bertaraf etmeyi hedefliyor. Siyasi kulislerde söz konusu adım, CHP’nin İstanbul İl Örgütü üzerindeki yargı baskısını aşma hamlesi olarak değerlendiriliyor. Parti yönetimi, tartışmalı il binası üzerinden yaşanan krizden çıkış için yeni adresi devreye sokarak fiili bir durum yaratmayı tercih etti. Böylece hem kayyum ve iptal kararlarının etkisinin azaltılması hem de örgüt içi kongre sürecine ivme kazandırılması amaçlanıyor.

        İL BAŞKANININ ESKİ İLÇESİ

        Yeni adresin Bahçelievler olarak belirlenmesi ayrıca dikkat çekti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, uzun süre Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Parti kulislerinde bu tercih, Çelik’in örgütsel hafızası ve güçlü bağları olan ilçeye dönüş olarak da yorumlanıyor.

        MEVCUT BİNA GENEL BAŞKANLIK OFİSİ OLDU

        Adres değişikliğinin ardından, mevcut İstanbul İl Başkanlığı binasının ise Genel Başkan Özgür Özel’in İstanbul’daki çalışma ofisi olarak kullanılacağı bildirildi. Böylece tartışmalı binanın parti açısından sembolik ve stratejik bir işlevle değerlendirilmesi sağlanmış oldu.

        BUNDAN SONRA NE OLACAK?

        Adres değişikliğinin, İstanbul Valiliği ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işleme alınmasıyla birlikte CHP’nin resmî yazışmaları ve hukuki muhataplıkları Bahçelievler İlçe Başkanlığı üzerinden yürütülecek. Bu durumun, hem parti içi tartışmaları hem de olağanüstü kongreye giden süreci hızlandırması bekleniyor.

