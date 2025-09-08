Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İnfo Grafik Akran zorbalığında 4. sıradayız

        Dünyada akran zorbalığı

        Bugün itibarıyla yeni öğretim dönemi başladı ve 18 milyon öğrenci ders başı yaptı. Okul çağındaki çocuklar arasındaki sorunların başında ise akran zorbalığı gelmekte. Akran zorbalığı yüksek gelirli ülkelerde düşük yaşam memnuniyetinin en güçlü belirleyicilerinden biri olarak öne çıkıyor ve duygusal bilançosu genellikle yetişkinliğe kadar uzanıyor. Dünya genelinde bakıldığında UNICEF'in verilerine göre, 15 yaş ve üzeri genç nüfusta akran zorbalığı gördüğünü söyleyenler arasında Letonya, yüzde 29.2'lik oranla ilk sırada. Onu yüzde 27.9 ile Yeni Zelanda, yüzde 27 ile Birleşik Krallık takip ediyor. Türkiye ise yüzde 26.4 ile 4. sırada

        Giriş: 08.09.2025 - 15:53 Güncelleme: 08.09.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        #Akran zorbalığı

        BAKMADAN GEÇME

        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        En çok zarar eden kulüpler
        En çok zarar eden kulüpler
        Süper Lig en çok zarar eden 3. lig
        Süper Lig en çok zarar eden 3. lig
        Ev ararken ayrımcılığa uğrayanlar
        Ev ararken ayrımcılığa uğrayanlar
        2025 Ağustos enflasyon verileri
        2025 Ağustos enflasyon verileri
        Rüzgarın efendisi kim?
        Rüzgarın efendisi kim?
        Gücün sınırlarını zorlayan otomobiller
        Gücün sınırlarını zorlayan otomobiller
        Ölümden sonra yaşama kim inanıyor?
        Ölümden sonra yaşama kim inanıyor?
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Temmuz ayı işsizlik rakamları
        Temmuz ayı işsizlik rakamları
        Erkekler kadınlardan daha çok internet alışverişi yapıyor
        Erkekler kadınlardan daha çok internet alışverişi yapıyor
        Plastikte son şans
        Plastikte son şans
        Yazı Boyutu