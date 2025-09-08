Dünyada akran zorbalığı
Bugün itibarıyla yeni öğretim dönemi başladı ve 18 milyon öğrenci ders başı yaptı. Okul çağındaki çocuklar arasındaki sorunların başında ise akran zorbalığı gelmekte. Akran zorbalığı yüksek gelirli ülkelerde düşük yaşam memnuniyetinin en güçlü belirleyicilerinden biri olarak öne çıkıyor ve duygusal bilançosu genellikle yetişkinliğe kadar uzanıyor. Dünya genelinde bakıldığında UNICEF'in verilerine göre, 15 yaş ve üzeri genç nüfusta akran zorbalığı gördüğünü söyleyenler arasında Letonya, yüzde 29.2'lik oranla ilk sırada. Onu yüzde 27.9 ile Yeni Zelanda, yüzde 27 ile Birleşik Krallık takip ediyor. Türkiye ise yüzde 26.4 ile 4. sırada
Giriş: 08.09.2025 - 15:53 Güncelleme: 08.09.2025 - 16:48