Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.538,43 %-1,78
        DOLAR 41,2649 %0,07
        EURO 48,4356 %0,14
        GRAM ALTIN 4.793,24 %0,79
        FAİZ 40,64 %-0,34
        GÜMÜŞ GRAM 54,62 %0,45
        BITCOIN 111.623,00 %0,26
        GBP/TRY 55,7682 %0,09
        EUR/USD 1,1731 %0,12
        BRENT 66,58 %1,65
        ÇEYREK ALTIN 7.837,65 %0,80
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2026 ortalama dolar kuru ve bütçesi belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        2026 ortalama dolar kuru ve bütçesi belli oldu

        2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programda (OVP) ortalama dolar kuru 2025 yılı için 39,63TL, 2026 yılı için ise 46,60 olarak hesaplandı. 2026 yılı bütçesi yüzde 29 oranında artarak 18,9 trilyon lira olarak öngörüldü. Bütçe açığı ise 2,7 trilyon lira tahmin edildi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 08.09.2025 - 12:05 Güncelleme: 08.09.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        OVP'de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        ABONE OL
        ABONE OL

        2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında program hakkında bilgi verdi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katıldı. Karahan, bu hafta Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapılacağı için gazetecilerden soru almadı.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        OVP’de ortalama dolar kurunun 2025 yılında 39,63TL olacağı, 2026 yılında 46,60 TL, 2027 yılında 50,71 TL, 2028 yılında ise 53,76 TL olacağı hesaplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kendilerinin bir dolar kuru hedefi bulunmadığını, ancak OVP hazırlanırken kullanılan hesabi bir rakam bulunduğunu vurguladı.

        REKLAM

        OVP’de 2025 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşme tahmini ile 2026 yılı bütçe hedeflerine de yer verildi. Buna göre, başlangıçta 2025 yılı için 14 trilyon 731 milyar lira olarak öngörülen bütçe harcamaları 14 trilyon 674 milyar lirada kalacak. Faiz harcamaları 1 trilyon 950 milyar liralık başlangıç ödeneğinin üzerine çıkarak 2 trilyon 53 milyar lira olacak. Gelirler ise 12,8 trilyon lira olarak öngörülmüşken gerçekleşmenin 12 trilyon 466 milyar lirada kalması bekleniyor. Vergi gelirleri başlangıçta 12 trilyon 630 milyar lira öngörülmüşken, gerçekleşmenin 10 trilyon 733,6 milyar lirada kalacağı tahmin ediliyor. Bütçe açığı ise başlangıçta 1 trilyon 931 milyar lira öngörülmüşken gerçekleşmenin 2 trilyon 208,3 milyar lira olacağı tahmin edildi.

        2026’DA BÜTÇE YÜZDE 29 ARTACAK

        Enflasyon gelecek yıl yüzde 16 olarak tahmin edilirken 2026 yılında bütçe harcamalarının yüzde 29 oranında artarak 18,9 trilyon liraya, faiz harcamalarının yüzde 33,6 artışla 2,7 trilyon liraya, bütçe gelirlerinin yüzde 30,1 artışla 16,2 trilyon liraya, vergi gelirlerinin yüzde 28,4 artışla 13,8 trilyona çıkacağı öngörüldü. Bütçenin gelecek yıl 2,7 trilyon lira açık vermesi faiz dışı dengenin ise sembolik de olsa 29 milyar lira fazla vermesi planlandı.

        Gelecek yıl personel giderlerinin yüzde 33,6 artışla 4,9 trilyon lira, mal ve hizmet alımlarının yüzde 24,3 artışla 1,2 trilyon lira, cari transferlerin yüzde 23,4 artışla 6,8 trilyon lira olması öngörüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #OVP
        #dolar kuru
        #bütçe
        #mehmet şimşek
        #cevdet yılmaz
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        Gürsel Tekin, basın toplantısı düzenleyecek
        Gürsel Tekin, basın toplantısı düzenleyecek
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        OVP'de yeşil dönüşüm sürecine vurgu
        OVP'de yeşil dönüşüm sürecine vurgu
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        OVP ile “dijital hamle”
        OVP ile “dijital hamle”
        "Konya'da kapkara gece"
        "Konya'da kapkara gece"
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        Habertürk Anasayfa