Ali Koç ilk defa açıkladı: Jose Mourinho Fenerbahçe'den neden gönderildi?

SEÇİM HAKKINDA AÇIKLAMA

Soru: “Siz de çok yakışıklısınız başkanım. Saadettin Bey de çok yakışıklı! Peki biz neden size oy verelim?”

Ali Koç: “O daha yakışıklı, daha fit! Ama en güzel soruyu en sona saklamışsın. Neden bana oy versinler? Şunu düşünsünler; yeni bir macera mı, yoksa tohumların vereceği meyvelerle yeni yatırımlarla, yeni atılımlarla yola devam etmek mi? Yönetim kurullarına da bakıp incelesinler. Yani o kudret kimde var? O büyük yatırımları kim daha iyi yapabilir, bunu bir düşünsünler.”