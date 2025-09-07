Ali Koç ilk defa açıkladı: Jose Mourinho Fenerbahçe'den neden gönderildi?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç katıldığı bir organizasyonda, dikkat çeken önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, Jose Mourinho'nun ayrılığıyla ilgili de ilk kez konuştu
Fenerbahçe'de gerçekleşecek seçim için kolları sıvayan Ali Koç, Kadın Kongre Üyeleri ile bir araya geldi.
Düzenlenen organizasyonda seçime dair açıklamalarda bulunan Koç, yakın dönemde takımdan ayrılan Mourinho ile ilgili de ilk kez konuştu.
"BENFICA'YA ELENME ŞEKLİMİZ KABUL EDİLEMEZ"
Soru: "Yıllardır Fenerbahçe’nin borçlarını ödüyorsunuz, Kulübümüzün 347 milyon euro’luk finansal borcunu 69 milyon euro’ya indirdiniz. Hayatınız boyunca yaşamadığınız bu borç kabusunu yaşamak nasıl bir duyguydu?"
Ali Koç: "Doğrudur. Yarın çalışanların ve sporcuların maaşını nasıl ödeyeceğiz diye uyuyamadığım geceler oldu. Uyku haplarıyla tanıştım. Ama sonunda başardık. Fenerbahçe için önemli olan borçsuz olmak değil, mali bağımsızlıktır. Yani istediğini yapma ve istediğin zaman borçlanma lüksüne sahip olmaktır. Ki artık buna sahibiz.”
MOURINHO'NUN GÖNDERİLME SÜRECİ
Soru: "Jose Mourinho neden gitti"
Ali Koç: “Mourinho’yu neden gönderdik? İlk kez burada açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Her şeyden öte dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica’ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırd
SEÇİM HAKKINDA AÇIKLAMA
Soru: “Siz de çok yakışıklısınız başkanım. Saadettin Bey de çok yakışıklı! Peki biz neden size oy verelim?”
Ali Koç: “O daha yakışıklı, daha fit! Ama en güzel soruyu en sona saklamışsın. Neden bana oy versinler? Şunu düşünsünler; yeni bir macera mı, yoksa tohumların vereceği meyvelerle yeni yatırımlarla, yeni atılımlarla yola devam etmek mi? Yönetim kurullarına da bakıp incelesinler. Yani o kudret kimde var? O büyük yatırımları kim daha iyi yapabilir, bunu bir düşünsünler.”
"TRANSFERLER SEÇİM İÇİN YAPILMADI!"
"Transferler seçim için yapılmadı. Gençleşmek istedik, hızlanmak istedik, futbol zekası daha yüksek futbolcular istedik. Buna göre de kadromuzu şekillendirdik."
"KEREM'İ ALKIŞLAMANIZI İSTİYORUM"
"Kerem Aktürkoğlu'nun transferini bitirmek için Benfica maçından sonra Portekiz’de kaldık. Sonra iş olmuyor diye döndük. Kerem öyle bir duruş sergiledi ki, sonunda bize transfer oldu. Kerem’i alkışlamanızı istiyorum."
ARCHIE BROWN'UN TRANSFER SÜRECİ
"Archie Brown enteresan bir transferdi. Havaalanına giderken 2 tane uçak bekliyordu orada. Biz el sıkıştık, her şey bitti. Bir şekilde İtalya'dan rakip takım, Archie'nin şoförü üzerinden çocukla arabada temasa geçti ve araba havaalanı yolundan döndü. Transferi oradan çevirmeyi başardık."
ASENSIO'NUN TRANSFERİ
"Asensio transferinde bonservisle 35 milyondan başladı, geldiği nokta ortada."
TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI
"Yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail hocadır. Fakat takımda yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi de olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor. Devin Özek birkaç hocayla iletişim halinde."
