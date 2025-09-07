Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Bizim Çocuklar, İspanya karşısında: İşte muhtemel 11'ler! - Futbol Haberleri

        Bizim Çocuklar, İspanya karşısında: İşte muhtemel 11'ler!

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'yı konuk edecek. Türkiye, grubun ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup ederken, İspanya da Sofya'da Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Bizim Çocuklar sahadan puanla ayrılıp grup liderliği için iddiasını sürdürmek istiyor. İşte mücadeleye dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.09.2025 - 09:39 Güncelleme: 07.09.2025 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında bu akşam İspanya'yı konuk edecek.

        • 2

          MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TV 8'den canlı yayınlanacak.

        • 3

          Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Chris Kavanagh olacak.

        • 4

          Türkiye, E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2, İspanya da Sofya'da Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Grupta ikinci maçlar öncesinde İspanya averajla lider durumda bulunurken, milli takım ikinci sırada yer alıyor. Gürcistan ve Bulgaristan'ın ise puanı bulunmuyor.

        • 5

          SON AVRUPA ŞAMPİYONU

          İspanya, Almanya'nın ev sahipliğinde geçtiğimiz yıl düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

          Çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı ise bu turda Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

        • 6

          TEK EKSİK BARIŞ ALPER

          Ay-yıldızlı ekipte, zorlu İspanya maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.

          Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

          İspanya'da ise Gavi ve Yeremy Pino, Bulgaristan karşılaşması öncesinde sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

        • 7

          LİDER DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

          ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

          Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

          Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

        • 8

          TEK GALİBİYET 71 YIL ÖNCE

          2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak Türkiye, son Avrupa şampiyonu karşısında tarihteki tek galibiyetini 71 yıl önce aldı.

          A Milli Futbol Takımı, İspanya ile yaptığı 11 maçta sadece bir kez galip geldi. Milliler, 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibini 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'da 1-0 mağlup etti.

          Ay-yıldızlı ekip, bu maçın ardından rakibiyle oynadığı 8 müsabakayı da kazanamadı, 5'ini yitirdi, 3'ünde berabere kaldı. Türkiye ayrıca, son 7 randevuda rakibine sadece bir gol atabildi.

        • 9

          MONTELLA İLE 25. MAÇ

          Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 25'inci sınavını İspanya karşısında verecek.

          Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.

          İtalyan teknik adam yönetiminde 17'si resmi, 7'si özel 24 maça çıkan milliler, 13 galibiyet elde etti, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip fileleri 39 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 31 gol gördü.

        • 10

          TÜRKİYE MUHTEMEL 11

        • 11

          İSPANYA MUHTEMEL 11

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli sağanak yağmur ve rüzgar uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve rüzgar uyarıları
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        Bağımlılıklar artıyor
        Bağımlılıklar artıyor
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Çifte gurur!
        Çifte gurur!
        Katil zanlısının babası konuştu
        Katil zanlısının babası konuştu
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Trump'tan Chicago mesajı
        Trump'tan Chicago mesajı
        Maduro Irak'ı örnek gösterdi
        Maduro Irak'ı örnek gösterdi
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        Habertürk Anasayfa