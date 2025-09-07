Arizona'da Müslüman kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava

ABD'nin Arizona eyaletinde polise, Filistin yanlısı bir gösteri sırasında dört Müslüman kadının başörtülerini zorla çıkarması nedeniyle dava açıldı.

Olay, Nisan 2024’te Arizona Eyalet Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin destekli öğrenci oturma eylemi sırasında yaşandı. Üniversite polisi, Maricopa bölgesi şerif ofisi ve Arizona eyalet polisi ortak operasyonunda 69 kişi gözaltına alındı. Bunlar arasında yer alan dört Müslüman kadın, gözaltı sırasında başörtülerini zorla çıkarmaya zorlandı ve serbest bırakılana kadar başları açık şekilde tutuldu.

Kadınlardan birinin başörtüsünün çıkarılma anına ait görüntüler sosyal medyada yayılınca insan hakları örgütlerinden büyük tepki geldi. Dava dilekçesinde, bu uygulamanın ABD Anayasası’nın Birinci Değişikliği ile güvence altına alınan dini özgürlüklere doğrudan aykırı olduğu, "aleni bir aşağılanma" anlamına geldiği belirtildi. Polis politikalarında ise dini kıyafetlere "makul kolaylıklar sağlanması" gerektiği, başörtüsünün yalnızca güvenlik gerekçeleriyle ve kısa süreliğine çıkarılabileceği yer alıyor.

Arizona’daki Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR-AZ), sorumluların hesap vermesi ve güvenlik politikalarının gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Kadınların avukatları ise manevi tazminat ve anayasal ihlal tespiti talep etti. Dava dilekçesinde mağdurlar; Fatima Jabardi, Noor Odeh, Noura Abdalla ve Salam Jabaieh olarak belirtildi. Kadınların yaşadığı durum “psikolojik travma ve toplumsal aşağılanma” olarak tanımlandı. Davayı üstlenen avukat David Shami, Habertürk’e yaptığı açıklamada olayın "aleni bir aşağılama" olduğunu ve anayasal hakların açık bir şekilde ihlal edildiğini vurguladı. Dava bu yaz, Maricopa Bölge Şerif Ofisi ve Arizona Kamu Güvenliği Departmanı’na karşı açıldı.