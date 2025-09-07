Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Arizona'da Müslüman kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava | Dış Haberler

        Arizona'da Müslüman kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava

        ABD'nin Arizona eyaletinde Nisan 2024'te, Filistin yanlısı bir gösteri sırasında polisin, dört Müslüman kadını başörtülerini çıkarmaya zorlaması nedeniyle dava açıldı. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2025 - 09:27 Güncelleme: 07.09.2025 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'nin Arizona eyaletinde polise, Filistin yanlısı bir gösteri sırasında dört Müslüman kadının başörtülerini zorla çıkarması nedeniyle dava açıldı.

        Olay, Nisan 2024’te Arizona Eyalet Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin destekli öğrenci oturma eylemi sırasında yaşandı. Üniversite polisi, Maricopa bölgesi şerif ofisi ve Arizona eyalet polisi ortak operasyonunda 69 kişi gözaltına alındı. Bunlar arasında yer alan dört Müslüman kadın, gözaltı sırasında başörtülerini zorla çıkarmaya zorlandı ve serbest bırakılana kadar başları açık şekilde tutuldu.

        Kadınlardan birinin başörtüsünün çıkarılma anına ait görüntüler sosyal medyada yayılınca insan hakları örgütlerinden büyük tepki geldi. Dava dilekçesinde, bu uygulamanın ABD Anayasası’nın Birinci Değişikliği ile güvence altına alınan dini özgürlüklere doğrudan aykırı olduğu, "aleni bir aşağılanma" anlamına geldiği belirtildi. Polis politikalarında ise dini kıyafetlere "makul kolaylıklar sağlanması" gerektiği, başörtüsünün yalnızca güvenlik gerekçeleriyle ve kısa süreliğine çıkarılabileceği yer alıyor.

        Arizona’daki Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR-AZ), sorumluların hesap vermesi ve güvenlik politikalarının gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Kadınların avukatları ise manevi tazminat ve anayasal ihlal tespiti talep etti.

        Dava dilekçesinde mağdurlar; Fatima Jabardi, Noor Odeh, Noura Abdalla ve Salam Jabaieh olarak belirtildi. Kadınların yaşadığı durum “psikolojik travma ve toplumsal aşağılanma” olarak tanımlandı.

        Davayı üstlenen avukat David Shami, Habertürk’e yaptığı açıklamada olayın "aleni bir aşağılama" olduğunu ve anayasal hakların açık bir şekilde ihlal edildiğini vurguladı. Dava bu yaz, Maricopa Bölge Şerif Ofisi ve Arizona Kamu Güvenliği Departmanı’na karşı açıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bağımlılıklar artıyor
        Bağımlılıklar artıyor
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        Katil zanlısının babası konuştu
        Katil zanlısının babası konuştu
        Çifte gurur!
        Çifte gurur!
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Habertürk Anasayfa