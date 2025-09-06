İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?

CHP, İstanbul İl Yönetimine kayyum atanması sonrasında yaşadığı kısa süreli şokun ardından pek çok krizden çıkış planını gündemine aldı. Bunlardan biri de İstanbul İl Kongresi ve kurultayın olağanüstü toplanmasıyla yargısal süreçlerden kurtulma senaryosu oldu. Bu kapsamda hem İstanbul delegelerinden hem de kurultay delegelerinden ayrı ayrı imza toplandı. Sadece 1.5 günde, 1200 kayıtlı delegenin 1000’e yakını olağanüstü kurultay çağrısına ıslak imzayla destek verdi.

GECE HAMLESİ

İmzalar, gece yarısı seçim kurulu kapısı açtırılarak Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na teslim edildi. Yani kararı mevcut yönetim değil, doğrudan delegeler almış oldu. Parti kulislerinde bu tercih, “önceki olağanüstü kurultayın aksine iradenin tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde ortaya konması” şeklinde değerlendiriliyor.

Nisan ayındaki olağanüstü kurultay Genel Merkez’in inisiyatifiyle toplandığı için, yargı süreçlerinde “delege iradesinin sakatlandığı” iddiası sonlandırılamamıştı. Bu nedenle bu kez doğrudan delege çağrısı yöntemi tercih edildi. Böylece olağanüstü kurultaya ayrı bir meşruiyet kazandırılacağı düşünülüyor.

KURULTAY DURDURULABİLİR Mİ? CHP kaynakları, olağanüstü kurultayın ertelenmesinin ya da durdurulmasının hukuken mümkün olmadığı görüşünde. Kararı alan Genel Merkez değil, doğrudan delegeler olduğu için, 15 Eylül’de yargıdan çıkacak olası kararlar ne olursa olsun, 21 Eylül’de olağanüstü kurultayın yapılabileceği belirtiliyor. Parti kaynakları, YSK’nın son kararının da kurultay sürecinin mahkemelerce durdurulamayacağı mesajı içerdiğine dikkat çekiyor. İSTANBUL DELEGELERİ TAKTİĞİ Dikkat çeken bir diğer ayrıntı, imza verenler arasında İstanbul delegelerinin bulunmaması. Ancak bu durum ilgisizlikten değil, bilinçli bir tercihten kaynaklanıyor. Asliye hukuk mahkemesi kararıyla görevden uzaklaştırılan İstanbul delegeleri, imza vermeleri halinde “kurultay iradesi sakatlandı” tartışmalarına zemin hazırlanabileceği kaygısıyla sürece katılmadı. CHP kulislerinde bu taktiğin, olağanüstü kurultayın meşruiyetini tartışmaya açtırmamak için bilinçli olarak benimsendiği ifade ediliyor. REKLAM ÖZEL'İN ELİNİ GÜÇLENDİREN TABLO Olağanüstü kurultaya destek veren 900 delegenin tamamına yakını halen Kemal Kılıçdaroğlu döneminde seçilmiş isimlerden oluşuyor. Buna rağmen neredeyse hepsinin mevcut Genel Başkan Özgür Özel’in yanında saf tutması, CHP kulislerinde "Özel’in parti tabanında güçlü bir meşruiyet kazandığının" göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu tabloya bakıldığında, olağanüstü kurultayın hangi şartta ve zamanda yapılırsa yapılsın Özel’in zaferle çıkacağı öngörülüyor.

15 EYLÜL HESABI Kulislerde konuşulan bir diğer boyut ise yargı takvimiyle ilgili. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kayyum kararı, 15 Eylül’de Ankara’dan da benzer bir karar çıkma olasılığını artırdı. Olağanüstü kurultay hamlesinde bu ihtimal de dikkate alındı. Böyle bir kararla genel merkez yönetiminin değişmesi halinde yeni yönetim dahi 21 Eylül’deki olağanüstü kurultayı mevcut delegelerle yapmak zorunda kalacak. Bu senaryoya göre, mahkeme 15 Eylül’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun yolunu açsa bile, delegeleri değiştirmeye fırsat kalmadan olağanüstü kurultay mevcut delege yapısıyla gerçekleşmiş olacak. Bu hesap, mevcut sürecin en kritik adımı olarak görülüyor.