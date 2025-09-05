Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin İstanbul’daki itirazlarını karara bağladı. İlçe Seçim Kurulları’nın kongreleri durdurma kararları “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle kaldırıldı. Böylece CHP’nin İstanbul’da 39. Olağan Kongre süreci kaldığı yerden devam edecek.

Buna karşılık YSK, CHP İl yönetimine kayyum atanmasına yönelik itirazı reddetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul’da kongre sürecinde kritik bir krizle karşı karşıya kalmıştı. İstanbul’un Ataşehir, Esenyurt, Başakşehir, Güngören, Sancaktepe, Sarıyer ve Bakırköy ilçe seçim kurulları, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını gerekçe göstererek CHP kongrelerini durdurmuştu. CHP bu kararlara itiraz ederek YSK’ya başvurmuştu.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kısa süre önce CHP İstanbul İl Kongresi’ni iptal ederek mevcut il yönetimini görevden uzaklaştırmış, ayrıca CHP’nin 39. Olağan Kurultay süreciyle bağlantılı olarak ilçe kongre çalışmalarının da tedbiren durdurulmasına hükmetmişti.

YSK, 10 üyenin katıldığı oturumda oybirliğiyle aldığı kararla, ilçe seçim kurullarının kongreleri durdurma yetkisi bulunmadığına hükmetti. Bu nedenle söz konusu kararlar kaldırıldı ve CHP’nin İstanbul’daki kongre sürecinin önündeki engel ortadan kalktı.

KAYYUM DEVAM EDİYOR

YSK, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Yönetimi’ni görevden uzaklaştırma kararına dair yapılan itirazı ise reddetti. YSK gerekçesinde, ilgili mahkeme kararının bir “kongre iptali” değil, ihtiyati tedbir niteliğinde olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle yetki aşımı olmadığına vurgu yapıldı. Bu yönüyle karar; CHP İstanbul İl yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının devam edeceği anlamına geliyor.

CHP'DEN İLK DEĞERLENDİRME

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, SK'nın kararını değerlendirdi.

Yücel, "Seçim hukuku konusunda yetkili merci olan Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul İlçe kongre sürecinin durdurulmasına ilişkin İlçe Seçim Kurulu kararını "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle kaldırdı. İstanbul İl Yönetim Kurulumuzun görevden alınarak yerine kayyum atanmasına ilişkin karara ilişkin ise aynı cesareti gösteremedi" ifadelerini kullandı.