        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den gündeme özel açıklamalar

        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den gündeme özel açıklamalar

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da Adile Sultan Kasrı'nda düzenlenecek AA Editör Masası'nda, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 10:34 Güncelleme: 05.09.2025 - 12:01
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da Adile Sultan Kasrı'nda düzenlenecek AA Editör Masası'nda, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

        Milli Eğitim Bakanı Tekin'in açıklamaları şöyle:

        Cumhurbaşkanımızın bu yılı 'Aile yılı' ilan etmesi sebebiyle öğretmen, idareci arkadaşlarımızdan aile temalı etkinliklere yoğunlaşmasını istiyoruz.

        (Orman yangınları) Tarım ve Orman Bakanımızla birlikte bu yıl ormanların ve ağaçların bakımı anlamında bir dizi etkinliği birlikte yapmak üzere bir karar aldık.

        Bu yılı, 'Her çocuğumuz bir fidan, ilk dersimiz Yeşil Vatan' mottosuyla başlatacağız. Aile ve Yeşil Vatan temasını gündeme almalarını arkadaşlarımızdan istedik.

        OKUL KIYAFETİ AÇIKLAMASI

        (Okul üniformaları) Her yıl öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ne marka ne başka hiçbir tanımlama olmaksızın okul kıyafetiyle ilgili bir tanımlama yapsınlar dedik.

        Bizim kademelerimiz 4 yıl. 4 yıl boyunca kıyafet değişmesin, velinin çocuğu 4 yıl boyunca o kıyafetle okulda devam edebilsin diye böyle bir düzenleme yaptık.

        Düzenlemeye göre her yıl öğretmen ve idareciler bu kıyafetlerin tanımlarını yapacaklar. Bunu yaparken herhangi bir markayı tanımlamaksızın okul kıyafetiyle ilgili bir tanımlama yapacaklar.

        Son bir düzenleme, bir veli çocuğunu okula kaydettirdiğinde dört yıl boyunca kıyafet değişmesin. Veli aldığı kıyafeti çocuk dört yıl boyunca bu kıyafeti giysin. Bununla ilgili çok olumlu geri dönüşler var.

        OKULLARA ZORUNLU BAĞIŞ

        Herhangi bir öğrenci okula başlarken bütün çocuklarımızın okullara kayıtlarını zaten yapıyoruz. Liseye kayıt yaptıran bir genç adresine dayalı bir kuruma yerleştiriliyor. Çocuğunuz sınavla yerleştiyse o okula kayıt yaptırıyor, sınav dışı ise adrese en yakın okula kaydını biz yaptırıyoruz. Ortaokul ve ilkokul öğrencileri için bütün öğrencilerimizi temel eğitim kurumlarına otomatik olarak kaydını yapıyoruz. Bir veli, kayıt için ücret istendiğini söylüyorsa burda bir yanlış anlaşılma var. Kimin hangi okula kayıt yaptıracağı belli.

        Veli çocuğunu bizim tanımladığımız okula değil başka okula kaydettiriyor. Biz bir planlama yapıyoruz, her okulun kapasitesi üzerinden hesap yapıyoruz. Hakkı olmadığı şekilde başka okula kayıt yaptırıyor, o zaman da para ödüyor. Buna asla müsade etmiyoruz. Okulun da buna yetkisi yok. Hiçbir çocuğu okula kayıt olmamış halde bırakmıyoruz. Zorunlu bağış diye bir şey yok. Hiçbir okula gitmeseler bile otomatik olarak kaydoluyor.

        SERVİS FİYATLARI VE DENETİMİ

        Okullarda sunulan hizmetler; eğitim, özel okulların sunduğu yemek, kırtasiye ve kıyafet hizmetleri. Bunun enflasyon oranında artması şeklinde düzenliyoruz, sunuş fiyatlarını denetliyoruz.

        Özel okullardan hizmet satın alanlar, bedellerini bankacılık işlemleri üzerinden yapsınlar ki takip edelim ve herhangi bir mağduriyetin ortaya çıkmasını engelleyelim.

        Bizim sorumluluğumuzda olmayan konu başlıklarından biri de servis. Servis ücretleri enflasyonun iki katı üstünde zam yapıldığını görüyoruz. Bu yetki büyükşehir belediyelerinin inisiyatifinde. Biz sadece fahiş artışlarla ilgili görüşümüzü beyan edebiliyoruz.

        12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM AZALIYOR MU?

        12 yıllık zorunlu eğitimin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştu. Hükümet olarak bir karar almak durumundayız. O kararı aldığımızda paylaşacağız.

        ÖĞRETMEN ATAMALARI

        Biz her yıl 30-40-50 binli rakamlarla öğretmen ataması yapıyoruz. Öğretmen ihtiyacı duyulduğunda öğretmen ihtiyacını minimize edecek öğretmen ataması yaptık. İhtiyaca göre atama yapıldığı için şu an yüksek sayıda atama yapmayacağız.

        Bundan sonraki yıllarda o oranlarda öğretmen ataması olacak bir Türkiye yok ama ihtiyacımız oranında atama yapacağız.

        Hiçbir branşa pozitif ya da negatif ayrımcılık yapmadık. Branşlarla ilgili tercihlerimizi tamamen bilimsel kriterlere göre tanımlıyoruz.

        ÖZEL OKULLARDA DENETLEME

        Özel okul bir önceki yılın enflasyonun üzerinde ücret talep ediyorsa bizim denetim noktamız burası. Enflasyon farkından daha fazla ücret talep edildiğinde soruşturma açıyoruz.

        Yaklaşık 12 bin tane özel okul var ama istatistiksel olarak dikkate alınmayacak sayıda o fahiş rakamları istiyor. Böyle bir genelleme yapmak doğru değil.

        ÖZEL OKULLAR KAYIT YAPILAN DÖNEMİN ENFLASYONUNU BAZ ALACAK

        Geçtiğimiz yıl hayalet sınıf uygulaması yapan okullara kapatma cezamız oldu.

        Özel okullarımız genellikle her takvim yılının başında erken kayıt itibarıyla öğrencilerin kayıtlarını yapıyor. Enflasyondaki düşüş büyük olunca, bir önceki yılın enflasyona göre yapılan artış çok yükseldi. Biz orada bir değişiklik yapmış olduk. Okullar aralık değil kayıt yaptıkları dönemin enflasyonunu baz alacaklar.

        DERS KİTAPLARI

        Ders kitaplarımızın, özel okullarda ders kitabı olarak okutulmasını ısrarla istiyoruz ve bunun denetimini de yapacağız. Bu konuda özel okullara yaptırım uygulayacağız.

        Bakan Tekin, İstanbul'da okullarda pazartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında eğitim verileceğini açıkladı.

