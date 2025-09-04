Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan boşandı - Magazin haberleri

        Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan boşandı

        Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evliliği, bugün tek celsede sona erdi. Boşanmayla ilgili ilk açıklama, Yasemin Özilhan tarafından yapıldı; "Aldatma ve ihanet yok"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 16:17 Güncelleme: 04.09.2025 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşandılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan ile 2011'de nikâh masasına oturduktan sonra 2012'de çocukları; Emine'yi 2013'te ise Ela'yı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

        Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan, evlilikleri boyunca zaman zaman boşanacakları yönünde söylentilere maruz kaldı. Yasemin Özilhan, 2022'de çıkan ayrılık dedikodularını, eşiyle olan bir fotoğrafını yayımlayıp yalanlamıştı.

        Her ne kadar aradan yıllar geçse de son dönemlerde yine aynı dedikodular, gündemde baş gösterdi.

        REKLAM

        Ancak Yasemin Özilhan, bu kez eşi İzzet Özilhan ile haklarında çıkan boşanma iddialarına sessiz kalmayı tercih etti.

        Yasemin Özilhan'ın bu kez sessiz kalmasının nedeni bu kez dedikoduların gerçek olmasıymış. Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan, 14 yıllık evliliklerini, bugün görülen tek celselik davada sonlandırdı.

        Yasemin Ergene, boşanmayla ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yasemin Özilhan
        #İzzet Özilhan
        #boşanma

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savcı Ercan Kayhan'ın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Savcı Ercan Kayhan'ın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat kararı
        İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat kararı
        Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Habertürk Anasayfa