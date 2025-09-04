Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan boşandı

Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan ile 2011'de nikâh masasına oturduktan sonra 2012'de çocukları; Emine'yi 2013'te ise Ela'yı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

REKLAM advertisement1

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan, evlilikleri boyunca zaman zaman boşanacakları yönünde söylentilere maruz kaldı. Yasemin Özilhan, 2022'de çıkan ayrılık dedikodularını, eşiyle olan bir fotoğrafını yayımlayıp yalanlamıştı.

Her ne kadar aradan yıllar geçse de son dönemlerde yine aynı dedikodular, gündemde baş gösterdi.

REKLAM

Ancak Yasemin Özilhan, bu kez eşi İzzet Özilhan ile haklarında çıkan boşanma iddialarına sessiz kalmayı tercih etti.

Yasemin Özilhan'ın bu kez sessiz kalmasının nedeni bu kez dedikoduların gerçek olmasıymış. Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan, 14 yıllık evliliklerini, bugün görülen tek celselik davada sonlandırdı.

Yasemin Ergene, boşanmayla ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı.