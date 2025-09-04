Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kızını otogarda tüfekle vurdu! Vicdansız baba | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!

        Osmaniye'de otogarda tartıştığı babası tarafından tüfekle vurulan Nilgün Kıtay, yaralandı. Kıtay, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı ise cep telefonuyla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 07:36 Güncelleme: 04.09.2025 - 08:52
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Osmaniye'de olay, dün öğle saatlerinde Şehirlerarası Otobüs Terminali peronlarında meydana geldi. Terminalde Nilgün Kıtay ve babası arasında tartışma çıktı.

        YANINDA KISA DİPÇİKLİ TÜFEK VARDI

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine babası, yanında taşıdığı kısa dipçikli tüfekle Nilgün Kıtay’a bir el ateş ederek yaraladı.

        GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Nilgün Kıtay sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        BABA GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekiplerinin müdahalesiyle şüpheli gözaltına alındı. Saldırı anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Osmaniye
        #Son dakika haberler
