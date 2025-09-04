Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
Osmaniye'de otogarda tartıştığı babası tarafından tüfekle vurulan Nilgün Kıtay, yaralandı. Kıtay, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı ise cep telefonuyla görüntülendi
Osmaniye'de olay, dün öğle saatlerinde Şehirlerarası Otobüs Terminali peronlarında meydana geldi. Terminalde Nilgün Kıtay ve babası arasında tartışma çıktı.
YANINDA KISA DİPÇİKLİ TÜFEK VARDI
DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine babası, yanında taşıdığı kısa dipçikli tüfekle Nilgün Kıtay’a bir el ateş ederek yaraladı.
GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Nilgün Kıtay sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
BABA GÖZALTINA ALINDI
Polis ekiplerinin müdahalesiyle şüpheli gözaltına alındı. Saldırı anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.