        Maaşlar ocakta ne kadar zamlanacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Maaşlar ocakta ne kadar zamlanacak?

        Memurların toplu sözleşme zammının belli olmasının ardından Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Peki, Merkez Bankası'nın ve piyasa katılımcılarının enflasyon tahminlerine göre ocak ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına ne kadar zam yapılacak? Zam oranları nasıl hesaplanacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 04.09.2025 - 07:23 Güncelleme: 04.09.2025 - 07:23
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre, tüketici fiyat endeksi ağustos ayında yüzde 2,04 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,95 oldu. Ekonomistler ağustos ayında enflasyonu yüzde 1,79 olarak bekliyordu. Gerçekleşen enflasyon ekonomistlerin beklentisinin üzerinde oldu.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Enflasyon verilerinin ardından memur maaşlarına ve emekli aylıklarına ocak ayında yapılacak zam merak ediliyor.

        SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları doğrudan enflasyon oranında artırılıyor. Temmuz ağustosu kapsayan iki aylık dönemde enflasyon yüzde 4,14 çıktığı için SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında şimdiden yüzde 4,14 oranında enflasyon farkı doğdu.

        Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Bunun yüzde 5’lik kısmı toplu sözleşme zammından oluşuyor. İki aylık enflasyon yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammının altında kaldığı için memur maaşları ve emekli memur aylıkları bakımından henüz enflasyon farkı doğmadı.

        OCAK AYINDA MEMUR MAAŞLARI NASIL HESAPLANACAK?

        Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına zam yapılırken öncelikle temmuz – aralık dönemindeki enflasyonun 5 puanlık toplu sözleşme zammını aşan kısmı yansıtılacak. Bunun üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki zam uygulanacak. Hesaplanan tutara taban aylığa yapılan 1000 TL tutarındaki zam eklenecek. Taban aylığa yapılan 1000 TL zam brüt olduğu için her memurun maaşına farklı oranda yansıyacak.

        Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına yapılan zam oranında artacak.

        MB HEDEFİ VE ANKETE GÖRE ZAM SENARYOLARI

        Merkez Bankası 2025 yılı enflasyon hedefini yüzde 24 olarak belirlemekle birlikte yıl sonu enflasyonunu yüzde 25 – 29 aralığında tahmin ediyor. Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yapılan ankette ise yıl sonu enflasyonu yüzde 29,69 olarak bekleniyor.

        Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre SSK ve BAĞ-KUR’lular ile ilk defa memurluğa 15 Ekim 2008 sonrasında başlayanların emekli aylıklarına ocak ayında yapılacak zam yüzde 7,14 ile 10,57 arasında olacak. Piyasa katılımcıları anketine göre ise yüzde 11,16 oranında artış yapılacak.

        Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yapılacak zam ise Merkez Bankası’nın tahminlerine göre yüzde 13,26 ile yüzde 16,89 arasında olacak. Piyasa katılımcıları anketine göre ise memurların ve emekli memurların maaş zam oranı yüzde 17,52’ye ulaşacak. Memurların bu şekilde hesaplanacak maaş zamlarına ayrıca brüt 1000 TL taban aylığı zammı eklenecek. Taban aylığında gelir vergisi, damga vergisi ve emekli keseneği düşüldükten sonra kalan tutar memura ödeniyor. Taban aylığına yapılan 1000 TL’lik artışın maaşı düşük memurlara yaklaşık 850 TL katkısı olacak.

        #Memur maaş zammı
        #ssk
        #BAĞ-KUR
        #ENFLASYON
