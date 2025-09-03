İspanya Bisiklet Turu'nda Filistin protestoları

Yol bisikleti yarış takviminde İtalya ve Fransa’dan sonra 3. büyük tur olan İspanya Bisiklet Turu (La Vuelta) Filistin protestoları ile sürüyor. 21 etaplı turun Bilbao’da koşulan 11. etabı finiş çizgisinde biriken protestocular nedeniyle yarış sürerken revize edildi. Israel-Premier Tech takımının turda yarışması protestoların ana nedeni.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu desteklediği bilinen Sylvan Adams isimli iş insanının, Israel-Premier Tech takımının sahibi olduğu ifade edilirken; protestocular, ellerinde "soykırıma hayır" yazılı pankartlarla söz konusu takımı engellemeye çalıştı.

Polis, duruma müdahale ederken, yarışın yapıldığı alanlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

Turun takım zaman karşı etabında İsrail takımının önü kesilmişti. Bir başka etapta da bir sporcu protestolar sırasında düşmüştü. Bilbao’daki etapta sporcu güvenliği için finiş çizgisi öne çekilirken etap galibinin olmayacağı ilan edildi.

İspanya Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego, Javier Guillen İspanya Bisiklet Turu'nun Direktörü Javier Guillen'den İsrail takımını tura dâhil etmemesini istemişti.

Sira Rego, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, gerçek şiddetin ellerinde pankart taşıyan İspanyol gençliği tarafından değil, İsrail tarafından Filistin halkına uygulandığını işaret etti.

Spor kamuoyu Rusya’nın Ukrayna işgalinin ardından uluslararası yarışlarda Rusya’ya ambargo konulmasına karşılık İsrail’e bir yaptırım olmamasını çifte standart olarak değerlendiriyor. *Fotoğraf: Unai Beroiz ve Miguel Toña (EFE)