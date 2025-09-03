Ağustos enflasyonu açıklandı

TÜİK ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre ağustosta enflasyon yıllık yüzde 32.95, aylık olarak ise yüzde 2.04 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 39.62 olarak hesaplandı.

REKLAM advertisement1

Böylece yıllık enflasyon Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

YILLIK ENFLASYONA EN YÜKSEK KATKI KONUTTAN

TÜİK verilerine göre en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33.28, ulaştırmada yüzde 24.86 ve konutta yüzde 53.27 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7.97, ulaştırmada yüzde 4.10 ve konutta yüzde 8.12 oldu.

REKLAM

AYLIK ARTIŞTA GIDA ÖNE ÇIKTI

Aylık değişimlere bakıldığında ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3.02, ulaştırmada yüzde 1.55 ve konutta yüzde 2.66 artış yaşandı. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.72, ulaştırmada yüzde 0.24 ve konutta yüzde 0.46 oldu.

ZAM ŞAMPİYONU UÇAK BİLETİ Ağustos ayında en yüksek artış kaydedilen temel başlık havayolu ile yolcu taşımacılığı, yani uçak biletleri oldu. Buradaki yüzde 36.43'lük artışı, yüzde 16.32 ile gazete ve dergiler, yüzde 8.14 ile un ve diğer tahıllar, yüzde 8.11'lik artış ile ekmek takip etti. Sıra Temel başlık Bir önceki aya göre değişim oranı (%) 1 Havayolu ile yolcu taşımacılığı 36.43 2 Gazete ve dergiler 16.32 3 Un ve diğer tahıllar 8.14 4 Ekmek 8.11 5 Sigaralar 6.36 6 Toz kakao 6.32 7 Kahvaltılık tahıl ürünleri 5.92 8 Evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler 5.8 9 Margarin 5.63 10 Kahve 5.53 11 Çay ve bitki çayları 5.24 12 Yumurta 4.93 13 Su ve maden suyu 4.82 14 Gerçek kira 4.61 15 Şarap 4.53 16 Meyve ve sebze suları 4.52 17 Çikolata ve şekerlemeler 4.51 18 Alkolsüz içecekler (meşrubat, ayran vb.) 4.48 19 Taze meyveler 4.15 20 Kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı 4.05