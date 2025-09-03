Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında! - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!

        A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'ndaki 5. ve son müsabakasında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - Sırbistan karşılaşmasının galibi A Grubu'nu lider bitirecek. Grup lideri, son 16 turunda B Grubu'nu dördüncü bitiren ekiple karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.09.2025 - 09:38 Güncelleme: 03.09.2025 - 09:38
        • 1

          12 Dev Adam, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup liderliği için parkeye çıkacak. Ay-yıldızlılar, ilk turda beşinci ve son maçında bu akşam Sırbistan ile karşılaşacak.

        • 2

          Türkiye - Sırbistan maçı saat 21.15'te başlayacak. Arena Riga'da oynanacak kritik karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

        • 3

          Milli takımımız, turnuvaya çok iyi başladı. Ergin Ataman'ın ekibi; Letonya, Çekya, Portekiz ve Estonya'yı mağlup etti. 91 sayı ortalaması yakalayan milliler, 4 maçta rakiplerine ortalama 23 sayı fark attı.

        • 4

          Yıldız oyuncumuz Alperen Şengün; 20 sayı, 8,8 ribaund ve 6,5 asist ortalamasıyla dikkat çekti. Ay-yıldızlılar, dev maça tam kadro çıkacak.

        • 5

          SIRPLAR KAYIPSIZ GELDİ

          Sırbistan da milli takımımız gibi son maça kayıpsız geldi. Turnuvaya favori olarak başlayan Balkan ekibi, 4'te 4 ile liderlik şansını korudu.

        • 6

          SIRBİSTAN'DA TANIDIK İSİMLER

          Portekiz maçında sakatlanan takım kaptanı Bogdan Bogdanoviç, turnuvayı kapattı. Sırbistan'ın kadrosunda NBA yıldızı Nikola Jokic'in yanı sıra Vasilije Micić ve Marko Guduriç gibi tanıdık isimler de yer alıyor.

        • 7

          SIRBİSTAN KARŞISINDA MİLLİ TAKIMIMIZ

          Milli takımımız, Sırbistan ile oynadığı 7 maçta 2 galibiyet aldı. Ay-yıldızlılar, rakibine son 5 resmi maçta mağlup oldu.

        • 8

          KARŞILAŞMANIN GALİBİ GRUBU LİDER BİTİRECEK

          Türkiye - Sırbistan karşılaşmasının galibi A Grubu'nu lider bitirecek. Grup lideri, son 16 turunda B Grubu'nu dördüncü bitiren ekiple karşı karşıya gelecek.

