12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'ndaki 5. ve son müsabakasında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - Sırbistan karşılaşmasının galibi A Grubu'nu lider bitirecek. Grup lideri, son 16 turunda B Grubu'nu dördüncü bitiren ekiple karşı karşıya gelecek.
12 Dev Adam, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup liderliği için parkeye çıkacak. Ay-yıldızlılar, ilk turda beşinci ve son maçında bu akşam Sırbistan ile karşılaşacak.
Türkiye - Sırbistan maçı saat 21.15'te başlayacak. Arena Riga'da oynanacak kritik karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Milli takımımız, turnuvaya çok iyi başladı. Ergin Ataman'ın ekibi; Letonya, Çekya, Portekiz ve Estonya'yı mağlup etti. 91 sayı ortalaması yakalayan milliler, 4 maçta rakiplerine ortalama 23 sayı fark attı.
Yıldız oyuncumuz Alperen Şengün; 20 sayı, 8,8 ribaund ve 6,5 asist ortalamasıyla dikkat çekti. Ay-yıldızlılar, dev maça tam kadro çıkacak.
SIRPLAR KAYIPSIZ GELDİ
Sırbistan da milli takımımız gibi son maça kayıpsız geldi. Turnuvaya favori olarak başlayan Balkan ekibi, 4'te 4 ile liderlik şansını korudu.
SIRBİSTAN'DA TANIDIK İSİMLER
Portekiz maçında sakatlanan takım kaptanı Bogdan Bogdanoviç, turnuvayı kapattı. Sırbistan'ın kadrosunda NBA yıldızı Nikola Jokic'in yanı sıra Vasilije Micić ve Marko Guduriç gibi tanıdık isimler de yer alıyor.
SIRBİSTAN KARŞISINDA MİLLİ TAKIMIMIZ
Milli takımımız, Sırbistan ile oynadığı 7 maçta 2 galibiyet aldı. Ay-yıldızlılar, rakibine son 5 resmi maçta mağlup oldu.
KARŞILAŞMANIN GALİBİ GRUBU LİDER BİTİRECEK
