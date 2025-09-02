Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz

CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararı üzerine toplanan MYK, yaklaşık 3 saat sürdü. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapılmadı. Toplantının ardından bir televizyon kanalında canlı yayına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, isimden bağımsız olarak İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan heyetten görevi kabul eden Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini söyledi. Bu gece İstanbul'a gitmesi beklenen Özel, yarın Zeytinburnu mitingini planlandığı gibi gerçekleştirecek. Özel'in çalışmalarına birkaç gün İstanbul'dan devam etmesi bekleniyor.

Halk TV'de canlı yayına katılanCHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali kararını tanımadıklarını söyledi.

Özel'in açıklamalarından satır başları:

CHP'li durduramadıklarını, birbirine düşüremediklerini, yükselişine engel olamadıkları için, kurdukları bütün planların suya düştüğünü görüyorlar, onun için yapıyorlar. Ekonomiyi düzeltebilecek olsa belki seçimi kazanabilirler. 'Herşeyi göze alalım, CHP'yi ortadan kaldıralım' diye niyetleri var. Bu millet savaş meydanlarında kurulmuş partiyi asliye ceza mahkemelerinde sana kapattırır mı? Bir kapatma davası açmadılar, açarlarsa şaşırmam. Savaş meydanında Atatürk'ün kurduğu partiyi sen Çağlayan Adliyesi'nin asliye hukuk mahkemesinde yok edemezsin. Bunu büyük bir özgüvenle, inançla söylüyorum. Kötülüğün zirve yaptığı ama bizim de azmimizin zirve yaptığını görüyoruz. Bunu çok ayıplı bir gün olarak görüyorum. Buna teslim olmayacağımızı herkes bilsin.

ÖZGÜR ÇELİK GÖREVİNE DEVAM EDECEK" Yarın akşam İstanbul'un bütün demokratlarını Zeytinburnu'na davet ediyoruz. Burada il başkanlığı seçimi iptal edilmeye çalışıldığı için 39 ilçemiz için mücadele alanıdır. Bu mesele 19 Mart darbe sürecinin buraya geldiği yerdir. Bu karar yok hükmündedir. Tanımıyoruz hiçbir şekilde. İl başkanımız görevinin başındadır. Partimizin kendi içinde yapmış olduğu mahalle delege seçimleri var, o seçimleri de tamamlayacağız, sürecimizi sürdürüyoruz. İstanbul'un mahalle seçimleri bitti. 14 ilçe kongremizin günü belli. 2-5 yıl önce yapılan seçimi iptal etmeye uğraşıyorlar. Bu süreç tamamlanıyordu. Maksat doğruya erişmek, bir seçim süreiyle ilgili bir şey yapmak değildir. Kongre takviminin neyini durduruyorsunuz? Özgür Çelik bizim il başkanımız. Görevine devam edecektir. "BENİ PARTİNİN BAŞINDAN İNDİRMEKLE TEHDİT EDİYORLAR" Gürsel Tekin partiden istifa ettiğinde, partiye emeği olan birisinin duygusallıkla istifa etmemesi gerektiğini söylemiştim. Gürsel Tekin'den bağımsız teknik bir şey söylüyorum. Kayyımın partinin üyesi olması gerekiyor. CHP'de hiç kimse sarayın kumpasının bir parçası olmaz. Kendisini tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik ve partiden ihraç ettik. CHP'ye CHP'lilerin seçmediği bir kimse giremez. Bu nettir. Saraçhane'de İBB'yi kayyıma teslim etmeyen CHP bu partiyi de üyelerin iradesiyle kimseye teslim etmez. Kayyım atama meselesinin ekonomiye vurduğu ağır darbeyi herkes biliyor. Bana diyor ki 'Ankara'ya git partinin başında otur'. Beni partinin başından indirmekle tehdit ediyorlar. Sen beni indirirsen millet kimi indiriyor, kimi bindiriyor görürüz. Her türlü darbeye karşı milletin direnme hakkı vardır.

"SARAYIN ATADIĞI KAYYIMI KABUL ETMEYİZ" Ben Gürsel Tekin'in partide kalması için gayret ettim. Bu partiye emek vermiş kimseyi kaybet ister miyiz? İşte Muharrem İnce 'baba ocağına döneceğim' dedi ve döndü. Bu partide kimse sarayın verdiği kayyım görevini kabul edemez. Bu asliye hukuk meselesi o kadar sorunlu bir mesele kim. Özgür Çelik'i seçen delegeler, halen ayakta.