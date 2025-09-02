Ne olmuştu?

CHP İstanbul İl Başkanlığı 38. Olağan Kurultayı ile ilgili başlayan bu yargı süreci bir ihbarla başlamıştı. İhbarlarda, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresinin yetkisizlik ve usulsüzlük nedeniyle hükümsüz kaldığını, Kongrenin, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na bildirilmiş olmasına rağmen, Sarıyer ilçesi sınırları dışında, Beyoğlu ilçesine bağlı Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldığı, bu durumun kanuna ve CHP Kongreler Yönetmeliği’nin 18. maddesine aykırı olduğu belirtilmişti. Delegelerin irade fesadı halleri ve suç kapsamlı eylemleri bulunduğu belirtilen ihbarda, kongrede oy kullanacak delegelerin oylarının 150-350 bin Tl para, telefon-tablet hediyeleri, iş vaadi ve çeşitli maddi menfaatler karşılığında yönlendirildiği iddia edilmişti. İhbarda, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beykoz ilçesi adına İl Delegesi olan iki kişinin Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi seçiminde Özgür Çelik’e oy verilmesi için para teklif ettikleri iddia edilmişti. Yapılan ihbarın yanında gönderilen bir adet CD incelemesinde de görüntülerde 4 erkek şahsın seçimlerle ilgili konuştuğu tespit edilmişti. Yapılan İl Başkanlığı seçimlerinde Özgür Çelik’e oy verilmesi için 2 delegeye 150 bin lira para teklif edildiği ancak bu paranın delegeler tarafından az bulunduğu için 3 delegeye 750 bin lira istedikleri anlatılmıştı.

İHBAR SONRASI DAVA AÇILDI

4 Mart 2025 tarihinde bu ihbarın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine ilişkin yürütülen soruşturma geçtiğimiz 29 Ağustos’ta tamamlanmış ve aralarında İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da arasında bulunduğu 10 parti yöneticisi hakkında “oylamaya hile karıştırılması” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş iddianamede yer alan ifadesinde, Özgür Çelik’e oy vermeleri için Fahrettin Çırak ve Rıza Akpolat’ın kendilerine 100 bin lira para teklif ettiğini söyleyerek, “Biz de bu teklifin nereye çıkacağını görmek istediğimiz için bu miktarın az olduğunu iki kişi için toplam 750 bin lira istediğimizi söyledik” demişti. İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresinde Özgür Çelik'in desteklenmesi için bir kısım delegelere para vererek ve iş vaadinde bulunarak, yapılan seçim ve oylamaya hile karıştırdıklarının tespit edildiği anlatılmıştı.

JET DAVANAME

Davanamede, “yarışan bir adayın (Özgür Çelik) seçimi kazanması adına, yapılan seçimde delegelere maddi menfaat temin etmek ve delegelerin oylarını bir aday lehine almak adına yakınlarını işe sokmayı vaat etmek suretiyle hile karıştırdıkları” iddiaları talebe gerekçe gösterildi.