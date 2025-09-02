Habertürk
        SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanlığına Özgür Çelik'in seçildiği son il kongresi iptal edildi

        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi

        CHP'nin 38. Olağan İstanbul Kongresi iptal edildi. Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Yönetimi ve 196 delege mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırılan isimlerin yerine ise, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici yönetim geldi. Görevden alınan Özgür Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz" paylaşımında bulundu. Öte yandan CHP İl Kongresi İddianamesi kabul edildi. İddianamede Özgür Çelik ve 10 kişiye 3 yıla kadar hapis istendi

        Giriş: 02.09.2025 - 15:37 Güncelleme: 02.09.2025 - 19:45
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        İstanbul’da, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada mahkeme bugün oluşturduğu ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına karar verdi.

        İHTİYADİ TEDBİRİN GEREKÇESİ “BASİT BİR İDDİADAN ÖTE”

        Ara kararda tüm delillerin incelendiği ve göz önüne alındığı belirtilerek, “davacı tarafın iddialarının basit bir iddianın ilerisine geçtiği ve gerçekleşen seçimlerin demokrasi ve eşitlik esaslarına aykırı yapıldığı, delege iradelerinin çeşitli menfaatler karşılığı etkilendiği hususlarında yaklaşık ispat şartı sağlanmıştır. İhtiyati tedbir kararı verilmemesi halinde hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ve seçme seçilme haklarının özüne aykırı hal ve durumlar meydana geleceği açıktır. Hal böyleyken mahkemece HMK 389 ve devamı maddeleri uyarınca, hakkaniyet ve ölçülülük ilkeleri de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde tedbir talebinin kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmiştir” denildi.

        GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILANLAR VE YERİNE ATANANLAR

        İstanbul 45. Asliye Hukuk mahkemesi verdiği kararda, Özgür Çelik ile birlikte İl Yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile İl Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin görevlerinden uzaklaştırılmalarına karar verildi.

        Görevde uzaklaştırılan isimlerin yerine ise, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici yönetim görevlendirildi.

        Bakan Tunç: İptal kararına itiraz yolu açık
        Bakan Tunç: İptal kararına itiraz yolu açık
        39. OLAĞAN KURULTAY ÇALIŞMALARI DURDURULDU

        Kararda, Üst Kurul-Kurultay Delegeleri’nin de tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025 günü alınan karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak İlçe Kongreleri ve İl Kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildi.

        342 oyla seçilmişti

        8 Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerini Özgür Çelik 342 oyla kazanmıştı. Rakibi Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Çelik, "değişimcilerin adayı", Cemal Canpolat ise "Genel Merkez çizgisindekilerin adayı" olarak değerlendiriliyordu.

        DİĞER TALEPLER REDDEDİLDİ

        Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebi ise reddedildi. 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebinin reddine karar verildi. Kararın itiraz yoluna açık olduğu belirtildi.

        GÜRSEL TEKİN'DEN AÇIKLAMALAR

        Kararın ardından Gürsel Tekin yaptığı açıklamada, "Bizim bütün çabamız partimizin kardeşliğini birliğini tesis etmek içindir. 40 yıllık siyasi yaşamımda hiç taraf olmadım o delege bu delege kavgasına girmedim. Gün iktidara yürüme günüdür. Bu konuda ben ve dört arkadaşımız üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Bizim bütün uğraşımız partimizin birliği içindir" dedi. Tekin daha sonra sosyal medyadan yaptığı yeni bir açıklamada şu değerlendirmede bulundu: Savaş meydanlarında kurulmuş CHP’nin öğrencisiyim. Partim, yaşamım boyunca kırmızı çizgim oldu. Böyle zor günlerde parti içi kardeşliği ve dayanışmayı korumak, bizlerin en asli görevidir. Söz konusu CHP ise, gerisi teferruattır.”

        Ne olmuştu?

        CHP İstanbul İl Başkanlığı 38. Olağan Kurultayı ile ilgili başlayan bu yargı süreci bir ihbarla başlamıştı. İhbarlarda, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresinin yetkisizlik ve usulsüzlük nedeniyle hükümsüz kaldığını, Kongrenin, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na bildirilmiş olmasına rağmen, Sarıyer ilçesi sınırları dışında, Beyoğlu ilçesine bağlı Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldığı, bu durumun kanuna ve CHP Kongreler Yönetmeliği’nin 18. maddesine aykırı olduğu belirtilmişti. Delegelerin irade fesadı halleri ve suç kapsamlı eylemleri bulunduğu belirtilen ihbarda, kongrede oy kullanacak delegelerin oylarının 150-350 bin Tl para, telefon-tablet hediyeleri, iş vaadi ve çeşitli maddi menfaatler karşılığında yönlendirildiği iddia edilmişti. İhbarda, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beykoz ilçesi adına İl Delegesi olan iki kişinin Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi seçiminde Özgür Çelik’e oy verilmesi için para teklif ettikleri iddia edilmişti. Yapılan ihbarın yanında gönderilen bir adet CD incelemesinde de görüntülerde 4 erkek şahsın seçimlerle ilgili konuştuğu tespit edilmişti. Yapılan İl Başkanlığı seçimlerinde Özgür Çelik’e oy verilmesi için 2 delegeye 150 bin lira para teklif edildiği ancak bu paranın delegeler tarafından az bulunduğu için 3 delegeye 750 bin lira istedikleri anlatılmıştı.

        İHBAR SONRASI DAVA AÇILDI

        4 Mart 2025 tarihinde bu ihbarın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine ilişkin yürütülen soruşturma geçtiğimiz 29 Ağustos’ta tamamlanmış ve aralarında İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da arasında bulunduğu 10 parti yöneticisi hakkında “oylamaya hile karıştırılması” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

        Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş iddianamede yer alan ifadesinde, Özgür Çelik’e oy vermeleri için Fahrettin Çırak ve Rıza Akpolat’ın kendilerine 100 bin lira para teklif ettiğini söyleyerek, “Biz de bu teklifin nereye çıkacağını görmek istediğimiz için bu miktarın az olduğunu iki kişi için toplam 750 bin lira istediğimizi söyledik” demişti. İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresinde Özgür Çelik'in desteklenmesi için bir kısım delegelere para vererek ve iş vaadinde bulunarak, yapılan seçim ve oylamaya hile karıştırdıklarının tespit edildiği anlatılmıştı.

        JET DAVANAME

        Davanamede, “yarışan bir adayın (Özgür Çelik) seçimi kazanması adına, yapılan seçimde delegelere maddi menfaat temin etmek ve delegelerin oylarını bir aday lehine almak adına yakınlarını işe sokmayı vaat etmek suretiyle hile karıştırdıkları” iddiaları talebe gerekçe gösterildi.

        ÇELİK'TEN İLK AÇIKLAMA

        Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Özgür Çelik şu ifadelere yer verdi:

        Değerli yol arkadaşlarım, Telefonlarım kilitlenmiş durumda. Aramalara ve mesajlara dönmem mümkün değil. Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz!

        CHP İSTANBUL İL KONGRESİ İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, savcılığa yapılan ihbar üzerine CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma yürütüldüğü ve 10 şüpheli hakkında 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi'nde belirtilen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan hazırlanan iddianamenin 72. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildiği ve dava açıldığı belirtildi.

        ÖZGÜR ÇELİK, CHP İL YÖNETİMİ VE 196 DELEGE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

        Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Yönetimi ve 196 delege mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırıldı. İstanbul İl Örgütünce yapılacak İlçe Kongreleri ve İl Kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildi.

        SAVCILIKTAN BİRLEŞTİRME TALEBİ

        Açıklamada, soruşturma kapsamında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine kongre ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" ve "seçimlerin yapılması" maddeleri kapsamında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne birleştirme talepli davaname düzenlendiği belirtildi.

        Bu arada, bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına verdiği ara karar dosyasıyla savcılık tarafından hazırlanan davanamenin birleştirme talebini İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin değerlendireceği öğrenildi.

        İDDİANAMEDEN

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresinde şüpheli Özgür Çelik'in desteklenmesi adına bir kısım delegelere para vermek, bir kısım delegelere ise yakınlarını CHP'li belediyeler ya da bu belediyelere bağlı iştiraklerde işe sokmak vaadinde bulunmak suretiyle bir kısım kongre delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, bir kısmıyla da işbirliği halinde olacak şekilde yapılan seçim ve oylamaya hile karıştırdıklarının anlaşıldığı" ifadeleri yer almıştı.

        Savcılık, şüpheliler Özgür Çelik, İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir, Veli Gümüş'ün, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçunu düzenleyen 112 maddesi uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

        Kurultay davası 15 Eylül'de

        İstanbul İl Yönetimi ile ilgili kararın ardından gözler CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin iptal davasına çevrildi. 15 Eylül'de 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek dava öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selefi Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmama kararı aldığı, kendisine yakın isimlere de "Konuşmayın" talimatı verdiği öğrenilmişti.

        CHP MYK TOPLANDI

        CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında olağanüstü toplandı.

        Ayrıntılar gelecek...

        Yazı Boyutu
