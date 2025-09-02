8 Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerini Özgür Çelik 342 oyla kazanmıştı. Rakibi Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Çelik, "değişimcilerin adayı", Cemal Canpolat ise "Genel Merkez çizgisindekilerin adayı" olarak değerlendiriliyordu.
CHP'nin 38. Olağan İstanbul Kongresi iptal edildi. Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Yönetimi ve 196 delege mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırılan isimlerin yerine ise, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici yönetim geldi. Görevden alınan Özgür Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz" paylaşımında bulundu. Öte yandan CHP İl Kongresi İddianamesi kabul edildi. İddianamede Özgür Çelik ve 10 kişiye 3 yıla kadar hapis istendi
İstanbul’da, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada mahkeme bugün oluşturduğu ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına karar verdi.
İHTİYADİ TEDBİRİN GEREKÇESİ “BASİT BİR İDDİADAN ÖTE”
Ara kararda tüm delillerin incelendiği ve göz önüne alındığı belirtilerek, “davacı tarafın iddialarının basit bir iddianın ilerisine geçtiği ve gerçekleşen seçimlerin demokrasi ve eşitlik esaslarına aykırı yapıldığı, delege iradelerinin çeşitli menfaatler karşılığı etkilendiği hususlarında yaklaşık ispat şartı sağlanmıştır. İhtiyati tedbir kararı verilmemesi halinde hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ve seçme seçilme haklarının özüne aykırı hal ve durumlar meydana geleceği açıktır. Hal böyleyken mahkemece HMK 389 ve devamı maddeleri uyarınca, hakkaniyet ve ölçülülük ilkeleri de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde tedbir talebinin kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmiştir” denildi.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILANLAR VE YERİNE ATANANLAR
İstanbul 45. Asliye Hukuk mahkemesi verdiği kararda, Özgür Çelik ile birlikte İl Yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile İl Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin görevlerinden uzaklaştırılmalarına karar verildi.
Görevde uzaklaştırılan isimlerin yerine ise, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici yönetim görevlendirildi.
39. OLAĞAN KURULTAY ÇALIŞMALARI DURDURULDU
Kararda, Üst Kurul-Kurultay Delegeleri’nin de tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025 günü alınan karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak İlçe Kongreleri ve İl Kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildi.
DİĞER TALEPLER REDDEDİLDİ
Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebi ise reddedildi. 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebinin reddine karar verildi. Kararın itiraz yoluna açık olduğu belirtildi.
GÜRSEL TEKİN'DEN AÇIKLAMALAR
Kararın ardından Gürsel Tekin yaptığı açıklamada, "Bizim bütün çabamız partimizin kardeşliğini birliğini tesis etmek içindir. 40 yıllık siyasi yaşamımda hiç taraf olmadım o delege bu delege kavgasına girmedim. Gün iktidara yürüme günüdür. Bu konuda ben ve dört arkadaşımız üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Bizim bütün uğraşımız partimizin birliği içindir" dedi. Tekin daha sonra sosyal medyadan yaptığı yeni bir açıklamada şu değerlendirmede bulundu: Savaş meydanlarında kurulmuş CHP’nin öğrencisiyim. Partim, yaşamım boyunca kırmızı çizgim oldu. Böyle zor günlerde parti içi kardeşliği ve dayanışmayı korumak, bizlerin en asli görevidir. Söz konusu CHP ise, gerisi teferruattır.”
ÇELİK'TEN İLK AÇIKLAMA
Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Özgür Çelik şu ifadelere yer verdi:
Değerli yol arkadaşlarım, Telefonlarım kilitlenmiş durumda. Aramalara ve mesajlara dönmem mümkün değil. Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz!
CHP İSTANBUL İL KONGRESİ İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, savcılığa yapılan ihbar üzerine CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma yürütüldüğü ve 10 şüpheli hakkında 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi'nde belirtilen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan hazırlanan iddianamenin 72. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildiği ve dava açıldığı belirtildi.
ÖZGÜR ÇELİK, CHP İL YÖNETİMİ VE 196 DELEGE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Yönetimi ve 196 delege mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırıldı. İstanbul İl Örgütünce yapılacak İlçe Kongreleri ve İl Kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildi.
SAVCILIKTAN BİRLEŞTİRME TALEBİ
Açıklamada, soruşturma kapsamında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine kongre ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" ve "seçimlerin yapılması" maddeleri kapsamında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne birleştirme talepli davaname düzenlendiği belirtildi.
Bu arada, bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına verdiği ara karar dosyasıyla savcılık tarafından hazırlanan davanamenin birleştirme talebini İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin değerlendireceği öğrenildi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresinde şüpheli Özgür Çelik'in desteklenmesi adına bir kısım delegelere para vermek, bir kısım delegelere ise yakınlarını CHP'li belediyeler ya da bu belediyelere bağlı iştiraklerde işe sokmak vaadinde bulunmak suretiyle bir kısım kongre delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, bir kısmıyla da işbirliği halinde olacak şekilde yapılan seçim ve oylamaya hile karıştırdıklarının anlaşıldığı" ifadeleri yer almıştı.
Savcılık, şüpheliler Özgür Çelik, İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir, Veli Gümüş'ün, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçunu düzenleyen 112 maddesi uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.
CHP MYK TOPLANDI
CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında olağanüstü toplandı.
