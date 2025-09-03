Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
Bilecik'te, tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, Emre Savaş, Engin Güngör'ü kafasına sert bir cisimle vurarak ağır yaraladı. Güngör olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan Savaş yakalanıp tutuklandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyünde, 31 Ağustos'ta edinilen bilgiye göre olay şöyle gerçekleşti.
AA ve İHA'daki habere göre tarla komşusu olan Engin Güngör ile Emre Savaş arasında tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Emre Savaş, Engin Güngör'ün kafasına sert bir cisimle defalarca vurdu.
Ağır yaralanan Güngör, olay yerinde hayatını kaybederken, Emre Savaş firar etti. Başlatılan çalışmanın ardından Savaş, önceki gün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Savaş, yoğun güvenlik önlemleri arasında Osmaneli Adliyesi'ne sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.