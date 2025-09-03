Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyünde, 31 Ağustos'ta edinilen bilgiye göre olay şöyle gerçekleşti.

BAŞINA DEFALARCA VURDU

Emre Savaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA ve İHA'daki habere göre tarla komşusu olan Engin Güngör ile Emre Savaş arasında tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Emre Savaş, Engin Güngör'ün kafasına sert bir cisimle defalarca vurdu.