Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Transfer Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya! - Futbol Haberleri

        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!

        Fenerbahçe, başkan Ali Koç döneminde kadrosuna kattığı genç futbolcuları yüksek bedellere satarak kar elde etmesiyle dikkat çekiyor. Son olarak Yusuf Akçiçek'i 22 milyon euro karşılığında Al Hilal'e gönderen sarı-lacivertliler, hemen hemen her sezon genç oyuncularından yüksek gelir elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 11:28 Güncelleme: 03.09.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeni sezon planlaması kapsamında kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, aldığı kadar sattığı oyuncularla da dikkati çekiyor.

        Başkan Ali Koç döneminde neredeyse her sezon yüksek bedelli bir satışa imza atan sarı-lacivertli kulüp, özellikle genç oyuncuların transferinden ciddi gelir elde ediyor.

        Bu sezon kadrosunu Ederson, Marco Asensio, Jhon Duran, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Dorgeles Nene, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu gibi yıldız isimlerle takviye eden Fenerbahçe, transferde önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

        Son olarak altyapısından A takıma çıkardığı Yusuf Akçiçek'i 22 milyon avroya Al Hilal'e gönderen Fenerbahçe, oyuncu satışından gelir elde etmeye devam ediyor.

        REKLAM

        SON 3 SEZONDA GENÇLERDEN YÜKSEK GELİR SAĞLADI

        Fenerbahçe, son 3 sezonun her birinde genç oyuncuların satışından yüksek gelir sağladı.

        2023-2024 sezonunda en büyük transfer hamlesini Arda Güler ile gerçekleştiren sarı-lacivertliler, genç oyuncusunu Real Madrid'e gönderdi.

        Fenerbahçe, bu satıştan bonuslar dışında 20 milyon avro bonservis bedelini kasasına koydu.

        ARDA'YI FERDİ TAKİP ETTİ

        Fenerbahçe, şu ana kadar en yüksek ücretli satışını ise Ferdi Kadıoğlu ile yaptı.

        Sarı-lacivertli ekibe genç yaşta kazandırılan ve gösterdiği performans ve gelişimle taraftarların sevgilisi haline gelen Ferdi, sarı-lacivertli kulübün en yüksek bedelli satışına imza attı.

        Arda Güler'in transferinden bir sezon sonra 2024-2025'te Ferdi'yi İngiltere'ye 30 milyon avro bonservisle gönderen Fenerbahçe, ciddi bir gelirin sahibi oldu.

        BU SEZON YUSUF İLE ÖNEMLİ GELİR KAZANDI

        Fenerbahçe'de Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun ardından Yusuf Akçiçek de para kazandıran gençler kervanına katıldı.

        REKLAM

        Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe ile 2 sezondur A takımda boy gösteren Yusuf, gelişiminin ardından dikkatleri çekmeyi başardı.

        Avrupa'dan da ciddi teklifler alan genç oyuncu, 22 milyon avroya Al Hilal'e transfer oldu.

        Fenerbahçe böylece Arda, Ferdi ve Yusuf'tan bonuslar ve sonraki paylar hariç net 72 milyon avro gelir elde etti.

        GENÇLER FURYASI ELJIF ELMAS'LA BAŞLAMIŞTI

        Fenerbahçe, Ali Koç döneminde ilk yüksek bedelli genç oyuncu satışını Eljif Elmas ile gerçekleştirmişti.

        Genç yaşında düşük bir bonservis bedeliyle sarı-lacivertlilere katılan Eljif Elmas, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'nin 16 milyon avroluk bir gelir elde etmesini sağlamıştı.

        Oyuncuyu İtalya'nın önemli kulüplerinden Napoli'ye satan Fenerbahçe, bu transferle Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.

        GENÇ YABANCILARIN TERCİHİ OLUYOR

        Fenerbahçe, transferde sıçrama yapmak isteyen potansiyelli genç oyuncuların tercihi haline geldi.

        Genç oyuncu satışlarının yanı sıra Vedat Muriç, Kim min-jae ve Attila Szalai gibi yabancı oyuncuları Avrupa'nın önemli liglerine gönderen sarı-lacivertliler, transferde elini güçlendirdi.

        Fenerbahçe, bu sayede Jhon Duran, Archie Brown ve Dorgeles Nene gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgi gösterdiği isimlerin tercihi oldu.

        ALİ KOÇ DÖNEMİNDE ÖNEMLİ SATIŞLAR

        Fenerbahçe'nin başkan Ali Koç dönemindeki 10 milyon avro ve üstü oyuncu satışları şöyle:

        Sezon Oyuncu Takım Bonservis/milyon avro
        2018-2019 Josef de Souza El-Ahli 12
        Guiliano Al Nassr 10,5
        2019-2020 Eljif Elmas Napoli 16
        2020-2021 Vedat Muriç Lazio 17,5
        2022-2023 Kim min-jae Napoli 18
        2023-2024 Arda Güler Real Madrid 20
        Attila Szalai Hoffenheim 12,3
        2024-2025 Ferdi Kadıoğlu Brighton 30
        2025-2026 Yusuf Akçiçek Al Hilal 22
        Toplam:158,3
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        Google, Chrome'u satacak mı?
        Google, Chrome'u satacak mı?
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        "Avrupa Gazze konusunda başarısız oldu"
        "Avrupa Gazze konusunda başarısız oldu"
        Habertürk Anasayfa