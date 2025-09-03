Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!

Yeni sezon planlaması kapsamında kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, aldığı kadar sattığı oyuncularla da dikkati çekiyor.

Başkan Ali Koç döneminde neredeyse her sezon yüksek bedelli bir satışa imza atan sarı-lacivertli kulüp, özellikle genç oyuncuların transferinden ciddi gelir elde ediyor.

Bu sezon kadrosunu Ederson, Marco Asensio, Jhon Duran, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Dorgeles Nene, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu gibi yıldız isimlerle takviye eden Fenerbahçe, transferde önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

Son olarak altyapısından A takıma çıkardığı Yusuf Akçiçek'i 22 milyon avroya Al Hilal'e gönderen Fenerbahçe, oyuncu satışından gelir elde etmeye devam ediyor.

Fenerbahçe, bu satıştan bonuslar dışında 20 milyon avro bonservis bedelini kasasına koydu.

2023-2024 sezonunda en büyük transfer hamlesini Arda Güler ile gerçekleştiren sarı-lacivertliler, genç oyuncusunu Real Madrid'e gönderdi.

ARDA'YI FERDİ TAKİP ETTİ

Fenerbahçe, şu ana kadar en yüksek ücretli satışını ise Ferdi Kadıoğlu ile yaptı.

Sarı-lacivertli ekibe genç yaşta kazandırılan ve gösterdiği performans ve gelişimle taraftarların sevgilisi haline gelen Ferdi, sarı-lacivertli kulübün en yüksek bedelli satışına imza attı.

Arda Güler'in transferinden bir sezon sonra 2024-2025'te Ferdi'yi İngiltere'ye 30 milyon avro bonservisle gönderen Fenerbahçe, ciddi bir gelirin sahibi oldu.