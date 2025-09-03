Üç gün gözükmedi, dünya karıştı... "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi | Dış Haberler

Her konuyla ilgili her an görüş belirtmekten keyif alan ve kamuoyunun suskunluğuna alışkın olmadığı Başkan Trump, üç gün ortalıkta görünmeyince sağlığı hakkında internette spekülasyonlar başladı.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in, "Başkan'ın durumu harika ama korkunç bir trajedi başımıza gelirse Trump'la beraber geçirdiğim 200 gün benim için müthiş bir eğitim oldu. Görevi devralırım" ifadeleri spekülasyonları artırdı.

"Öldüğünüzü nasıl öğrendiniz?"

Fox News'ten Peter Doocy'nin, "Hafta sonu öldüğünüzü nasıl öğrendiniz? Bunu gördünüz mü?" sorusuna 79 yaşındaki Trump kesin bir dille "Hayır" yanıtını verdi. Trump'ın etrafındaki senatörler ve yetkililer ağırlıklarını kaydırarak gülümsediler.

Başkan, insanların kendisinin ölüp ölmediğini merak ettiğinin farkında olmadığını, ancak sağlığıyla ilgili endişeler olduğunu duyduğunu söyledi:

"Şöyle dediklerini biliyordum: 'O iyi mi? Nasıl hissediyor? Nesi var? Ancak spekülasyonlar yalan haber. Hafta sonu çok aktiftim."

Elindeki karartı tartışma yarattı Son zamanlarda Trump'ın sağ elinin üstünde bazen makyajla gizlenmeye çalışılan morluklar ve ayak bileklerinde şişlikler görülüyor. Beyaz Saray, Trump'a kronik venöz yetmezlik teşhisi konulduğunu söyledi; bu, bacaklardaki damarların kanı kalbe düzgün bir şekilde geri taşıyamadığı ve alt bacaklarda birikmesine neden olduğu anlamına geliyor. Uzmanlar yaşlı yetişkinler için bu hastalığın oldukça yaygın bir durum olduğunu belirtiyor. Basın sekreteri Karoline Leavitt, morlukların "sık sık el sıkışmaktan ve kalp krizi ve felç riskini azaltmak için düzenli olarak aldığı aspirin kullanımından" kaynaklandığını söyledi. Spekülasyonların sürdüğü pazar günü Trump, "HAYATIMDA HİÇ BU KADAR İYİ HİSSETMEMİŞTİM" paylaşımını yapmıştı. Trump'ın sağlık karnesi Trump'ın sağlık durumu kamuoyu için her zaman 'gri' bir konu. Trump ilk kampanyasını duyurduğu 2015 yılında, 'fiziksel gücü ve dayanıklılığının olağanüstü' olduğunu ve 'Başkanlığa seçilen en sağlıklı kişi' olacağını söyleyen bir açıklama yapmıştı. 2020 yılında Beyaz Saray, Trump'ın COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla ilgili, kandaki oksijen seviyesinin düşmesi gibi bazı ayrıntıları gizlemişti. Daha sonra Başkan'ın Beyaz Saray'ın açıkladığından çok daha hasta olduğu ortaya çıkmıştı. Trump ayrıca eski Başkan Biden'ın sağlık sorunlarıyla da alay etmiş, Biden'ın "dublör" olduğuna dair asılsız komplo teorilerini güçlendirmiş ve eski Başkanı kanser teşhisini saklamakla suçlamıştı. "Geçen hafta çok sayıda basın toplantısı yaptım ve sonra iki gün boyunca hiç yapmadım. 'Onda bir sorun olmalı' dediler. Biden aylarca yapmadı."