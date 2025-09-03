Habertürk
        Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıl dönümü kutlaması kapsamında Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlendi. Çin Devlet Başkanı Xi'nin araç üzerinde tören kıtasını selamlamasıyla başlayan törene, Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un olmak üzere çok sayıda lider katıldı

        Giriş: 03.09.2025 - 09:38 Güncelleme: 03.09.2025 - 10:46
        • 1

          Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıl dönümü kutlaması kapsamında Pekindeki Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlendi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, araç üzerinde tören kıtasını selamladı.

        • 2

          Törene, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ve Malezya Başbakanı Enver İbrahimin olduğu yabancı devlet ve hükümet başkanları katıldı.

        • 3

          Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal da töreni protokol tribününden izledi.

          Çin'deki bu törenlere, Türkiye'den ilk kez bakan düzeyinde katılım oldu.

        • 4

          Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un da katıldığı, Çin'in şimdiye kadarki en büyük askeri geçit törenini düzenlerken, dünyanın barış ya da savaş arasında bir seçimle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

        • 5

          Tiananmen Meydanı'nda binlerce vatandaşa seslenen Xi, "Bugün insanlık barış mı savaş mı, diyalog mu çatışma mı istiyor seçimiyle karşı karşıya" dedi. Çin halkının "tarihin doğru tarafında kararlı bir şekilde durduğunu" ekledi.

        • 6

          Tarihi meydandaki geçit törenleri kapsamında Çin, yeni insansız hava araçları, siber ve elektronik harp araçları ve hipersonik silahlar dahil yeni nesil askeri kapasitelerini sergiliyor.

        • 7

          Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da Çin'deki askeri geçit törenlerinin "ABD'ye meydan okuma" olarak görülmesini reddettiğini belirterek, "Çin'in bize, bizim onlara ihtiyacımız olduğundan çok daha fazla ihtiyacı var." dedi.

        • 8

          Trump, etkinlik başlarken Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı komplo kurarken lütfen Vladimir Putin ve Kim Jong Un'a en içten selamlarımı iletin" ifadelerini kullandı.

        • 9

          Sembollerle dolu 70 dakikalık gösteri boyunca büyük pankartlar taşıyan helikopterler ve savaş uçakları düzenli olarak uçtu ve gösteri 80 bin 'barış' kuşunun serbest bırakılmasıyla sona erdi.

        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

