        İspanya Başbakanı Sanchez: Avrupa Gazze konusunda başarısız oldu | Dış Haberler

        İspanya Başbakanı Sanchez: Avrupa Gazze konusunda başarısız oldu

        İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık iki yıldır süren saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'nın tepkisinin yetersiz olduğunu söyledi ve "Avrupa Gazze konusunda başarısız oldu" dedi. Sanchez ayrıca diğer Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma konusunda İspanya'nın yolunu izlemesinden memnun olduğunu dile getirdi

        Giriş: 03.09.2025 - 07:42 Güncelleme: 03.09.2025 - 07:42
        "Avrupa Gazze konusunda başarısız oldu"
        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa ve Batı'nın Ukrayna ve Gazze'deki savaşlar konusundaki çifte standartlarının, İspanya'nın küresel konumunu baltalamakla tehdit ettiği söyledi ve İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırısına verilen tepkiyi 21. yüzyılın en karanlık uluslararası ilişkiler dönemlerinden biri olarak nitelendirdi.

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bugün Londra'da gerçekleşecek görüşmesinden önce The Guardian'a konuşan İspanya Başbakanı, Donald Trump yönetimindeki ABD'nin, başlangıçta yarattığı İkinci Dünya Savaşı sonrası kurallara dayalı küresel düzeni sona erdirmeye çalıştığını da söyledi.

        "AVRUPA'NIN TEPKİSİ YETERSİZ"

        İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlayan ilk üst düzey Avrupalı ​​lider olan Sanchez, diğer Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma konusunda İspanya'nın yolunu izlemesinden memnun olduğunu, ancak Avrupa'nın tepkisinin yetersiz olduğunu kabul ettiğini söyledi.

        İSPANYA'NIN FİLİSTİN'İ TANIMASI

        İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin devletini 28 Mayıs 2024'te resmen tanıdı. İsrail de bu diplomatik adımı eleştirmişti.

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, o gün yaptığı açıklamada, "Bu tarihi bir karar ve tek bir amacı var, o da İsrailliler ve Filistinlilerin barışa ulaşmasına yardımcı olmaktır." ifadelerini kullanmıştı.

        "BU BİR BAŞARISIZLIKTIR"

        "Bu bir başarısızlıktır" ifadelerini kullanan Sanchez, "Kesinlikle. Avrupa Birliği içinde, İsrail'i nasıl etkileyeceği konusunda bölünmüş ülkelerin olduğu da bir gerçek. Ancak bence bu kabul edilemez ve Ukrayna'da karşılaştığımız gibi diğer krizler söz konusu olduğunda güvenilirliğimizi artırmak istiyorsak daha fazla dayanamayız." dedi.

        Sanchez, "Bu savaşların kökenleri tamamen farklı, ancak günün sonunda dünya AB'ye ve Batı toplumuna bakıp 'Ukrayna ve Gazze söz konusu olduğunda neden çifte standart uyguluyorsunuz?' diye soruyor." ifadelerini kullandı.

        Kendisine yönelik erken genel seçim çağrılarının üstesinden gelmeye çalıştığı bir dönemde konuşan Sanchez, Avrupa'yı İsrail'i mali olarak cezalandırmak da dahil olmak üzere daha fazlasını yapmaya zorladığını söyledi.

        "ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN EN KARANLIK DÖNEMLERİNDEN BİRİ"

        İspanya Başbakanı, "Şu anda Gazze'de tanık olduğumuz şey, belki de 21. yüzyılın uluslararası ilişkilerinin en karanlık dönemlerinden biri ve bu bağlamda söylemek istediğim şey şu: İspanya AB içinde ve uluslararası toplum içinde çok açık sözlü oldu. AB içinde şimdiye kadar yaptığımız şey, AB'nin İsrail ile olan stratejik ortaklığının askıya alınmasını savunmak oldu." açıklamasında bulundu.

        "BEYAZ SARAY'DA KİM OLURSA OLSUN ABD İLE İLİŞKİLERİ KORUMAYA KARARLIYIM"

        ABD Başkanı Donald Trump'ın GSYİH'nın yüzde 5'ini savunmaya harcama talebini reddetmesi nedeniyle İspanya ile çatışan Sanchez, İspanya'nın NATO'da "güvenilir bir ortak" olduğunu söyledi. Beyaz Saray'da kim olursa olsun ve Trump'ın izolasyonist eylemlerine rağmen "ABD ile en iyi ilişkiyi" korumaya kararlı olduğunu söyledi.

        Sanchez, "Karşı karşıya olduğumuz en şok edici gerçek, uluslararası düzenin baş mimarının, ki bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'dir, artık bu uluslararası düzeni zayıflatıyor olması ve bunun ABD toplumu veya dünyanın geri kalanı, özellikle de Batı ülkeleri için olumlu bir durum olmayacağıdır. Bu yüzden Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık için bir fırsat olduğunu düşünüyorum." dedi.

