Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş son 24 saatte transferde gaza bastı. Dün akşam birçok yıldız isim, ülkemize gelirken, lig tarihine geçecek rekor imzalar atıldı. İşte yaşananlar...
- 1
Süper Lig'de 3 büyükler transferde gaza bastı, 24 saatte imza şov yaşandı.
İşte son 24 saatte yaşanan gelişmeler:
- 2
— Uğurcan Çakır, kulüpler arası en pahalı transfer oldu - 27.5 milyon Euro + KDV (toplam 33 milyon Euro)
- 3
— Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi oldu. (22.5 milyon euro)
-
- 4
— Ederson, Fenerbahçe’ye transfer oldu.
- 5
— İlkay Gündoğan, Galatasaray’a transfer oldu.
- 6
— Cerny, Beşiktaş’a transfer oldu.
-
- 7
— Asensio, Fenerbahçe’ye transfer oldu.
- 8
— Yusuf Akçiçek, Al-Hilal’e transfer oldu.
- 9
— Sofyan Amrabat, Real Betis’e transfer oldu.
-
- 10
— Livakovic, Girona’ya transfer oldu.
- 11
— Diego Carlos, Como’ya transfer oldu.
- 12
— Zaniolo, Udinese’ye kiralandı.
-