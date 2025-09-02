Habertürk
        Haberler Dünya Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 900'e çıktı | Dış Haberler

        Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı bini aştı

        Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde dün meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden kişi sayısı bini aştı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 10:37 Güncelleme: 02.09.2025 - 11:18
          Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu Sözcüsü Yusuf Hammad, Kunar vilayetinde pazar günü meydana gelen depreme ilişkin detayları paylaştı.

          Hammad, depremde hayatını kaybeden kişi sayısının bine, yaralı sayısının da 3 bine yükseldiğini ifade etti.

          Hammad, deprem sonucu meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle bazı bölgelerde yolların kapandığını ancak ulaşılması güç bölgelere erişim sağlanabilmesi için kapalı yolların yeniden açılacağını kaydetti.

          Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

          Yetkililer, depremin ardından bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin, yüzlerce kişinin enkaz altında mahsur kaldığı Kunar'ın depremden etkilenen bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

          Ekiplerin dağlık arazi ve kötü hava koşulları nedeniyle bazı köylere ulaşmakta güçlük çektiğini belirten yetkililer, halkın da dahil olduğu arama kurtarma çalışmalarında enkazdan çıkarılan yaralıların helikopterlerle hastaneye sevk edildiğini aktardı.

          Afganistan yönetiminin uluslararası yardım çağrısı üzerine Hindistan, İsviçre, Çin ve İngiltere’nin aralarında bulunduğu bazı ülkeler bölgeye yardım göndereceklerini duyurdu.

          Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada da depremde evlerini kaybeden aileler için hijyen malzemeleri, sıcak giysi, battaniye ve mutfak gereçleri içeren 2 bin yardım kitinin deprem bölgesine gönderildiği ifade edildi.

          Afganistan'daki deprem

          ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), pazar günü Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

          Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtmişti.

          Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan'daki yıkıcı depremden ilk olarak 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini bildirmişti.​​​​​​​

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

