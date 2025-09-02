2'nci Ordu Komutanı olarak geldiğinde Diyarbakır'da Mardin Kapı'da bulunan Atatürk'e karargah binası olarak da arkamızda bulunan bina tahsis ediliyor. Uzun süre burada Ruslarla olan savaşı idare ediyor. İçkale'de uzun zaman geçiriyor. Daha sonra 1937 yılında tekrardan demir yolu açılışı için Diyarbakır'a geldiğinde burada geçirdiği vakitlere istinaden anılarını canlandırmak için tekrardan İçkale'ye geliyor. Bu binayı ziyaret ediyor. Orada da bir vakit geçiriyor" dedi.