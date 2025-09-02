Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İrem Karatutlu evlilik yıl dönümünde kâbusu yaşadı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Evlilik yıl dönümünde kâbusu yaşadı! İki bacağını kaybetti...

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde TIR'ın çarpması sonucu bacaklarını kaybeden fitness eğitmeni 25 yaşındaki İrem Karatutlu, tedavisinin ardından taburcu olup evine döndü. Bir çocuk annesi olan İrem Karatutlu, kaza günü eşiyle birlikte ilk evlilik yıl dönümü kutlamasından döndüklerini belirterek, "Gözümü açtığımda bacaklarım TIR'ın altında kalmıştı. Evlilik yıl dönümüm unutamayacağım bir an oldu ve cehenneme döndü" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 11:40 Güncelleme: 02.09.2025 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evlilik yıl dönümünde kâbusu yaşadı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş’ta yaşayan Kadir ile İrem Karatutlu (25), 26 Temmuz 2024’te evlendi. Aynı zamanda motor tutkunu olan çift, 26 Temmuz’da evliliklerinin birinci yıl dönümünü arkadaşlarıyla birlikte kutlamak için Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düzenlenen motosiklet festivaline gitti.

        MOTOSİKLETLERİ ARIZALANDI

        DHA'daki habere göre Karatutlu çifti ve arkadaşları festivalde eğlendikten sonra Kahramanmaraş’a dönerken motosikletleri arızalandı. Motosikletlerini emniyet şeridine çekip arızayı gidermeye çalışan çiftin yanlarına yardım etmek için bir çekici durdu.

        KONTROLÜNÜ KAYBEDEN TIR ÇARPTI

        Kısa süre sonra da şoförünün kontrolünü yitirdiği bir TIR, yol kenarındaki çekici ve araçlar ile birlikte eski Kahramanmaraş Barosu Başkanı Mehmet Karaaslan ve İrem Karatutlu’ya çarptı.

        REKLAM

        İREM İKİ BACAĞINI KAYBETTİ

        Kazada TIR’ın altında kalan İrem Karatutlu, iki bacağını diz altından kaybetti. 3 haftada 4 farklı hastanede tedavi gören Karatutlu, tedavisi tamamlandıktan sonra evine döndü. İrem Karatutlu’nun 3 hafta süren zorlu tedavi sürecinde en büyük destekçisi ise eşi oldu.

        "EVLİLİK YIL DÖNÜMÜM UNUTAMAYACAĞIM BİR AN OLDU"

        Aynı zamanda fitness eğitmeni olan İrem Karatutlu, iki bacağını birden en mutlu gününde kaybettiğini söyledi. Yaşadığı anları anlatan Karatutlu, her şeyin bir anda olduğunu ve gözünü açtığında kendisini TIR’ın altında bulduğunu belirterek, "O gün evlilik yıl dönümümüzdü. Evlilik yıl dönümümüz için motosiklet festivaline gitmiştik. Dönüş yolundaydık. Emniyet şeridine park etmiştik motorlarımızı. Emniyet şeridine park ettikten sonra yardım için bir çekici geldi yanımıza.

        REKLAM

        "TIR 600 METRE BENİ SÜRÜKLEDİ"

        Kısa süre sonra bir ses duydum ve TIR’ın geldiğini gördüm. Yaklaşık 600 metre kadar beni sürükledi. Gözümü açtığımda bacaklarım TIR’ın altında kalmıştı. 3 hafta süren tedavimin ardından taburcu olup evime geldim. Evlilik yıl dönümüm unutamayacağım bir an oldu ve cehenneme döndü” diye konuştu.

        İrem Karatutlu, 8 yıldır eğitmenliği yaptığını, bundan sonra hayatına protezlerle devam edeceğini ifade etti.

        "İKİ AYAĞININ KOPTUĞUNUNU GÖRÜNCE MAHVOLDUM"

        Kadir Karatutlu ise evlilik yıl dönümünde meydana gelen kazada eşinin bacaklarını kaybettiği için çok üzüntülü olduğunu vurgulayarak, "O gün, eşimle evlilik yıl dönümümüzdü. Evlilik yıl dönümünü kutlamak için eşimi festivale götürdüm. Orada eğlendik, Kahramanmaraş’a dönüş yolunda bir arıza nedeniyle motorları emniyet şeridine çektik. Bir TIR’ın üzerimizde doğru geldiğini gördüm ve ben kendimi yola atarak bağırdım. TIR ise adeta kar küreme aracı gibi önüne çıkan her şeyi alıp 500-600 metre sürükledi ve eşim kurtulamadı. Eşimin yaşadığını görünce mutlu oldum ama iki ayağının koptuğunu görünce mahvoldum. Evlilik yıl dönümümüz maalesef acıyla bitti" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KAHRAMANMARAŞ
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Barış Alper kalıyor!
        Barış Alper kalıyor!
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        Hiranur'u hastaneden önce otluk alana götürmüşler!
        Hiranur'u hastaneden önce otluk alana götürmüşler!
        MEB’den ailelere “şiddeti önleme” tavsiyesi
        MEB’den ailelere “şiddeti önleme” tavsiyesi
        Dünyada eşi yok! Sadece Diyarbakır'da...
        Dünyada eşi yok! Sadece Diyarbakır'da...
        Trabzon'dan G.Saray'a 8'inci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 8'inci transfer!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        WhatsApp kullanıcılarına uyarı: "Hemen güncelleyin!"
        WhatsApp kullanıcılarına uyarı: "Hemen güncelleyin!"
        Afganistan'daki depremde can kaybı bini aştı
        Afganistan'daki depremde can kaybı bini aştı
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Habertürk Anasayfa