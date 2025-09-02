Habertürk
        Hiranur Nilgün Aygar'ı hastaneden önce otluk alana götürmüşler | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Hastaneden önce otluk alana götürmüşler! 16 yaşındaki Hiranur'un annesi: Çiçeğimi kopardılar

        Mersin'de, otomobilde 19 yaşındaki Hüseyin Arda Ş., tarafından silahla öldürülen 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın ailesi, evlatlarını kaybetmenin acısını yaşıyor. Anne Gülten Tan, "Çiçeğimi benden kopardılar. Çocuğumun hayatını söndürdüler. Arkadaşları arabada katletmiş. Başka çocuklar, çiçekler solmasın. Çocuğum gitti, başka annelerin yüreği yanmasın. O benim yoldaşım, sırdaşım, arkadaşım, her şeyimdi" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 14:15 Güncelleme: 02.09.2025 - 14:23
        Hiranur'u hastaneden önce otluk alana götürmüşler!
        Mersin'in Toroslar ilçesinde, 31 Ağustos'ta park halindeki otomobilde öldürülen Hiranur Nilgün Aygar'ın (16), Akbelen Mahallesi'ndeki evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

        Çadıra giden aile yakınları ve vatandaşlar, anne Gülten Tan ve baba Murat Aygar'a başsağlığı diledi.

        ASKER EĞLENCESİNE GİTMİŞTİ

        Anne Gülten Tan, gazetecilere, olay günü yaylada olduğunu söyledi. En son konuştuğunda kızının asker eğlencesine gittiğini dile getiren Tan, daha sonra polislerden yaşananları öğrendiğini anlattı.

        "ÇOCUĞUMUN HAYATINI SÖNDÜRDÜLER"

        Tan, kızının ölüm haberini alınca yüreğinin yandığını ifade ederek, "Çiçeğimi benden kopardılar. Ben bittim. Çocuğumun hayatını söndürdüler. Arkadaşları arabada katletmiş. Başka çocuklar, çiçekler solmasın. Çocuğum gitti, başka annelerin yüreği yanmasın. O benim yoldaşım, sırdaşım, arkadaşım, her şeyimdi" dedi. Aile yakınları da olaya karışan zanlıların cezalandırılmasını istediklerini vurguladı.

        HASTANEDEN ÖNCE OTLUK ALANA GÖTÜRMÜŞLER

        Aygar'ın öldürülmesine ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan cinayet zanlısı Hüseyin Arda Ş. (19) ile yanındaki N.Ç. (20) ve M.Z'nin (28) emniyetteki işlemleri sürüyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan araştırmada, zanlıların, 31 Ağustos'ta Akbelen Bulvarı'ndaki park halindeki otomobilde öldürülen Aygar'ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'ndeki Müftü Deresi'nin üst tarafında bulunan otluk alana, sonra da saat 23.50'de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdükleri belirlendi.

        DERENİN ÜST TARAFINDA KAN İZİ TESPİT EDİLDİ

        Derenin üst tarafındaki alanda yapılan incelemede kan izleri tespit edildi. Şüphelilerden Hüseyin Arda Ş'nin, asker eğlencesi dönüşünde araçta "şaka amaçlı" doğrulttuğu ruhsatsız tabancanın kazara ateş alması sonucu Aygar'ın vurulduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

