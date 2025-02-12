Habertürk
        Haberler Spor Transfer Trabzonspor'dan Galatasaray'a son 14 yılda 8'inci transfer: Uğurcan Çakır! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor'dan Galatasaray'a son 14 yılda 8'inci transfer: Uğurcan Çakır!

        Galatasaray, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı rekor bonservis bedeliyle resmen renklerine bağladı. Son yıllarda bordo-mavili kulüpten yaptığı transferlerle dikkat çeken sarı-kırmızılılar, bu takviyelerine bir yenisini daha ekledi.

        Giriş: 12.02.2025 - 11:07 Güncelleme: 02.09.2025 - 10:18
        • 1

          Transfer döneminin son günlerine girilirken flaş takviyeler yapan Galatasaray, Uğurcan Çakır'ı da renklerine bağladı.

        • 2

          Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un milli kaptanını 33+3 milyon Euro'luk rekor ücret karşılığında kadrosuna kattı.

        • 3

          Uğurcan Çakır son 14 yılda Trabzonspor'dan Galatasaray'a gelen sekizinci futbolcu oldu.

        • 4

          Galatasaray 2010'lu yılların başlarında Trabzonspor'un efsaneleşen kadrolarından birçok oyuncuyu renklerine bağlamıştı.

        • 5

          11-12'de Selçuk İnan, Ceyhun Gülselam ve Engin Baytar, 2012-13'te Burak Yılmaz, 2014-15'te ise Olcan Adın Trabzon'dan İstanbul'a uçmuştu.

        • 6

          Sarı-kırmızılılar 2016-17 sezonunda ise Luis Cavanda'yı 1.8 milyon Euro'ya renklerine bağlamıştı.

        • 7

          Belçikalı yıldız Galatasaray'da beklentilerin altında kalsa da sarı-kırmızılı kulüp Cavanda'nın transferlerinden kâr elde etmişti.

        • 8

          Standard Liege'e 500 bin Euro'ya kiralanan Belçikalı 2018'de 2,5 milyon Euro'ya yine Standard'a transfer olmuştu.

        • 9

          Selçuk İnan, Galatasaray'ın efsaneleri arasında girerken Ceyhun Gülselam ve Engin Baytar da kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi isimler arasındaydı.

        • 10

          Burak Yılmaz da Galatasaray'da şampiyonluklar yaşayıp gol krallığı unvanını takarken Olcan Adın da Galatasaray'da biri şampiyonluk olmak üzere dört kupa kazandı.

        • 11

          Galatasaray, sezon başında da Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı bonuslarla birlikte 4 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.

