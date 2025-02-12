Trabzonspor'dan Galatasaray'a son 14 yılda 8'inci transfer: Uğurcan Çakır!
Galatasaray, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı rekor bonservis bedeliyle resmen renklerine bağladı. Son yıllarda bordo-mavili kulüpten yaptığı transferlerle dikkat çeken sarı-kırmızılılar, bu takviyelerine bir yenisini daha ekledi.
Transfer döneminin son günlerine girilirken flaş takviyeler yapan Galatasaray, Uğurcan Çakır'ı da renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un milli kaptanını 33+3 milyon Euro'luk rekor ücret karşılığında kadrosuna kattı.
Uğurcan Çakır son 14 yılda Trabzonspor'dan Galatasaray'a gelen sekizinci futbolcu oldu.
Galatasaray 2010'lu yılların başlarında Trabzonspor'un efsaneleşen kadrolarından birçok oyuncuyu renklerine bağlamıştı.
11-12'de Selçuk İnan, Ceyhun Gülselam ve Engin Baytar, 2012-13'te Burak Yılmaz, 2014-15'te ise Olcan Adın Trabzon'dan İstanbul'a uçmuştu.
Sarı-kırmızılılar 2016-17 sezonunda ise Luis Cavanda'yı 1.8 milyon Euro'ya renklerine bağlamıştı.
Belçikalı yıldız Galatasaray'da beklentilerin altında kalsa da sarı-kırmızılı kulüp Cavanda'nın transferlerinden kâr elde etmişti.
Standard Liege'e 500 bin Euro'ya kiralanan Belçikalı 2018'de 2,5 milyon Euro'ya yine Standard'a transfer olmuştu.
Selçuk İnan, Galatasaray'ın efsaneleri arasında girerken Ceyhun Gülselam ve Engin Baytar da kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi isimler arasındaydı.
Burak Yılmaz da Galatasaray'da şampiyonluklar yaşayıp gol krallığı unvanını takarken Olcan Adın da Galatasaray'da biri şampiyonluk olmak üzere dört kupa kazandı.
Galatasaray, sezon başında da Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı bonuslarla birlikte 4 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.