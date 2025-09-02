Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı - 2 Eylül Hava Durumu

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Hatay çevreleri sağanak yağmurlu olacak. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 07:23 Güncelleme: 02.09.2025 - 08:24
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 32°

        İzmir

        Güneşli 34°

        Antalya

        Güneşli 33°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 27°

        Bursa

        Güneşli 28°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 42°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Güneşli 32°

        Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        EDİRNE °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BURDUR °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu, kıyıları aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        NEVŞEHİR °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        SİNOP °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 34°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TOKAT °C, 35°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 38°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        Habertürk Anasayfa