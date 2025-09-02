İsteyen işverenin 6’ncı bölge prim teşviki devam edecek

Yatırım teşvik sistemi, 29 Mayıs 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca kapsamlı bir şekilde değiştirildi. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi ile Sektörel ve bölgesel teşvik sistemi uygulamaya konuldu. Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen yatırım teşvik belgeleriyle ilgili uygulamalara ise devam edilecek.

SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

REKLAM advertisement1

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca ayrıca uygulama süresi sona eren 6’ncı bölgedeki yatırım teşvik belgeleri için sigorta primi işveren hissesi desteği ile varsa sigorta primi desteğinin 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatılabilmesi hakkı tanındı.

REKLAM

UZATMA BAŞVURUSU SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA YAPILACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yayımladığı genelge ile süre uzatımının nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılar düzenlendi. Öncelikle bu haktan yararlanabilmek için, uygulama süresi sona eren yatırım teşvik belgesi sahibi işverenlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına talep başvurusu yapması gerekecek. Bakanlığın bu talebe istinaden yapacağı değerlendirmenin sonucu, elektronik ortamda ve resmi yazıyla SGK’ya bildirilecek. İşverenler, bakanlıkça bilgilerin SGK’ya bildirimini takip eden aydan itibaren prim teşvikinden yararlanabilecekler.

İŞÇİ SAYISININ ORTALAMANIN ALTINA DÜŞTÜĞÜ AYDA DESTEK YOK İşverenlerin prim desteğinden yararlanabilmesi için diğer şartların yanı sıra ilgili ayda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ortalama işçi sayısı kadar veya üzerinde işçi çalıştırılması gerekecek. İşveren, işçi sayısının ortalamanın altında kaldığı aylarda prim desteğinden yararlandırılmayacak. REKLAM İSTİRAHATTAKİ İŞÇİ SAYILMAYACAK Destekten yararlanılacak ayda ortalama işçi sayısının sağlanması aşamasında çalışan toplam işçi sayısının tespitinde ilgili ayda sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan işçiler de dikkate alınacak. Buna karşılık çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve istirahat, ücretsiz izin gibi sebeplerle ücret ödenmeyen işçiler ile çıraklar, stajyerler, kursiyerler işçi sayısının tespitinde dikkate alınmayacak. Başka bir ifadeyle toplam sigortalı çalışan sayısının tespitinde 7, 19, 22, 42, 43, 46, 49 ve 50 nolu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacak. Mevcut çalışan sayısının, ilave çalışan sayısının ve ortalama çalışan sayısının sağlanıp sağlanmadığının tespiti aşamasında, alt işverenler tarafından çalıştırılan işçiler de hesaplamaya dahil edilecek.

YERSİZ ÖDENEN DESTEK TUTARI FAİZİYLE ALINACAK Destekten yararlanılacak ayda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bildirilen ortalama işçi sayısı kadar bildirimde bulunulup bulunulmadığı işverenlerce takip edilecek. İlgili ayda ortalama işçi sayısı kadar bildirimde bulunulmadığı sonradan tespit edilirse ortalama işçi sayısının altında kalınan aylara ait yersiz yararlanılan destek tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek.