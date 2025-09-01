Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'den (PSG) transfer ettiği İspanyol kanat oyuncusu Marco Asensio ile Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu'nu resmen açıkladı.
Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen İspanyol kanat Marco Asensio transferinde mutlu sona ulaştı.
29 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, sağlık kontrollerinden geçirdi ve 3+1 yıllık sözleşmeye imza attırdı. Asensio Fenerbahçe'de, 21 numaralı formayı giyecek.
BONSERVİS 7.5 MİLYON EURO!
Bu transfer için Fenerbahçe'nin kasasından 7.5 milyon Euro bonservis çıkacağı öğrenildi.
Geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak tamamlayan 29 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
KEREM AKTÜRKOĞLU DA ÇUBUKLU'YU GİYDİ!
Öte yandan sarı-lacivertliler Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu da kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe'yle 4 yıllık sözleşme imzalayan milli oyuncu, yeni takımında 9 numaralı formayı giyecek.
Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcu için 22.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Geçtiğimiz sezon 59 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 18 gol - 16 asistlik performans gösterdi.