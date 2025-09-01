Galatasaray İlkay Gündoğan'la anlaşma sağladı!

Yaz transfer döneminde birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester City'de kariyerini sürdüren Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için iki tarafla da anlaşma sağladı.

34 yaşındaki yıldızın yaklaşık 4.5-5 milyon Euro bandında net maaş kazanacağı öğrenildi.

İlkay Gündoğan, sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini Galatasaray'a bağlayan imzayı atmak için yarın (2 Eylül Salı) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

HAKAN'LA ANLAŞMA YAKIN!

Öte yandan orta saha bölgesi için görüşülen bir diğer isim ise milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu...

Sarı-kırmızılı takım oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı. Inter ile bonservis bedelinin düşürülmesi için görüşmeler ise sürüyor.

Milli futbolcu rakam konuşmadan gelmek istediğini Galatasaray’a da iletti ancak Inter’le bonservis görüşmeleri henüz ilerleyen boyutta değil.

31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde 47 maça çıkarken 11 gol - 8 asistlik katkı sağlamıştı.