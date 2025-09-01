Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Estonya - Türkiye: 64-84 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Estonya - Türkiye: 64-84 (MAÇ SONUCU)

        A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'teki dördüncü maçında Estonya'yı 84-64 yenerek dörtte dört yaptı. Grupta ilk 2 sırayı garantileyen 12 Dev Adam, A Grubu'ndaki son maçında 3 Eylül Çarşamba akşamı Sırbistan ile karşılaşacak.

        Giriş: 01.09.2025 - 16:31 Güncelleme: 01.09.2025 - 16:31
        Kusursuz Devler!
        12 Dev Adam, EuroBasket'te rakip tanımıyor, önüne geleni devirmeye devam ediyor... A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'teki dördüncü maçında Estonya'yı 84-64 yenerek dörtte dört yaptı ve A Grubu'nu ilk 2 sırada bitirmeyi garantiledi.

        Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan mücadeleyi baştan sona domine eden ay-yıldızlılar, ilk yarıyı 46-27 önde tamamladı.

        İkinci yarıda da rakibine geri dönüş şansı tanımayan Milliler, karşılaşmayı farklı kazanıp yoluna kayıpsız devam etti.

        Grubu ilk 2 sırada bitirmeyi garantileyerek son 16 biletini alan 12 Dev Adam, A Grubu'ndaki son maçında 3 Eylül Çarşamba akşamı 21.15'te Sırbistan ile karşılaşacak.

