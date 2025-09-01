Eski kulüp başkanı kafede infaz edilmişti! 17 yaşındaki tetikçi konuştu!

İstanbul Çekmeköy'de, Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'ta, 27 Ağustos'ta meydana gelen olayda kafede yemek yiyen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

REKLAM advertisement1

17 YAŞINDAKİ TETİKÇİ YURT DIŞINA KAÇACAKTI Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre başlatılan çalışmada polis, cinayet şüphelisi Efe H.'nin yurt dışına kaçmak için Edirne'nin Uzunköprü ilçesine gittiğini belirledi.

TETİKÇİ OPERASYONLA YAKALANDI Saldırıda ölen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç. Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmalarının ardından Rıza Efendi Mahallesi Arabacılar Sokak'taki bir evde saklandığı tespit edilen Efe H., yapılan operasyonla gözaltına alındı.

YARDIM EDECEK ŞÜPHELİ DE GÖZALTINDA Şüphelinin yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen ve evin sahibi olan G.K., ise aynı gece Muradiye Mahallesi Hayrabolu Caddesi'nde yakalandı. Şüphelinin 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan arandığı ve hakkında 2.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

2'Sİ ÇOCUK 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen çalışmada soruşturma genişletildi. Düzenlenen operasyonlarla 2’si çocuk olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 17 yaşındaki tetikçi Efe H.’nin de aralarında olduğu 8 kişi adliyeye sevk edildi. Yapılan soruşturmada cinayetin eski bir husumetten meydana geldiği iddia edildi.

TETİKÇİ: "BİRİ ARAYIP İŞİ SÖYLEDİ" Gözaltına alınan şüphelilerden tetikçi Efe H.’nin ilk beyanında; "Beni birisi arayıp işi söyledi. Dediği kişiyle buluştum silahı alıp olayı gerçekleştirdim. Beni yurt dışına kaçıracaklardı" dediği öğrenildi.

YURT DIŞINA ÇIKARMAK İÇİN EDİRNE’YE GÖTÜRMÜŞLER Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin 3’ünün, Efe H.’yi yurt dışına kaçırmak üzere alıp Edirne’ye götürenler olduğu öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise olayda şüpheliye silah veren ve yardım, yataklık edenler olduğu belirtildi. 1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı! Haberi Görüntüle Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada! Haberi Görüntüle 2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı! Haberi Görüntüle