        Eski kulüp başkanı Tuncay Meriç'e kanlı infaz kamerada | SON DAKİKA | Son dakika haberleri

        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!

        İstanbul Çekmeköy'de, kafede yemek yiyen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı 49 yaşındaki Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Meriç, hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken saldırı anı kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 14:55 Güncelleme: 28.08.2025 - 14:55
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        İstanbul'da olay, dün saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'taki bir kafede meydana geldi.

        Kafede oturan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

        DHA'daki habere göre saldırgan olay yerinden kaçarken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlık ekibinin kontrollerinde başından vurularak ağır yaralandığı anlaşılan Tuncay Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

        Tuncay Meriç'in silahlı saldırıya uğradığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, Meriç yemek yediği sırada iş yerine giren şüpheli belinden çıkardığı silahı ateşliyor. Görüntülerde ayrıca silahlı saldırının ardından çevredekilerin kaçtığı yer alıyor.

        "ORTA YAŞTA BİR GENÇ TETİĞE BASTI"

        Olayı gören Bekir Kaya, "Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog olmadı. Bir anda genç orta yaşlarda bir çocuk yanındaki kişiye silah doğrultarak sıktı. O anda herkes kaçıştığı için ben de görmedim. Ben de yere yattım" dedi.

        #Tuncay Meriç
        #istanbul
        #Son dakika haberler
