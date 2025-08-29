Habertürk
        Düğünde damadı öldüren yengenin ifadesi ortaya çıktı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Düğünde damadı öldüren yengenin ifadesi ortaya çıktı!

        Giresun'da, düğün sonrası havaya ateş açılması sırasında göğsünden vurulan 24 yaşındaki damat Ali Karaca, toprağa verildi. Tetiğe basan yenge Fatma Karaca'nın ifadesinde, "Eşimin tabancasını alarak kutlama amaçlı ateş ettim. Böyle olsun istemezdim. Bir anda Ali'yi kanlar içinde görünce bayıldım. Çok üzgünüm. Keşke silahı elime almasaydım" dediği öğrenildi

        Giriş: 29.08.2025 - 09:10 Güncelleme: 29.08.2025 - 12:57
        Düğünde damadı öldüren yengenin ifadesi ortaya çıktı!
        Giresun'da olay, Şebinkarahisar ilçesine bağlı Turpçu köyünde meydana geldi. İlçe merkezinde yapılan düğünle Beyzanur Beyazıt ile Ali Karaca (24) evlendi. Düğün sonrası gelin ve damat evlerine uğurlanırken, bu sırada aile fertleri silahla havaya ateş edip kutlama yaptı.

        GÖĞSÜNDEN VURULUP CAN VERDİ

        DHA'daki habere göre silahla rastgele ateş açılırken, göğsüne kurşun isabet eden damat Ali Karaca yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ali Karaca, ambulansla kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        İKİ RUHSATSIZ SİLAH GELE GEÇİRİLDİ

        Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, damadın amcası Halil (50) ile eşi Fatma Karaca (47), silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Ekiplerin aramalarında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        KARI KOCA TUTUKLANDILAR

        Karaca çifti, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede 'Adam öldürme' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından tutuklandı.

        AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

        Damat Ali Karaca için Turpçu köyünde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye katılanlar, damat ve gelinin ailelerine taziye dileklerinde bulundu. Ali Karaca, köyde kılınan namazın ardından dualarla aile mezarlığına defnedildi.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Olayla ilgili eşiyle birlikte tutuklanan Fatma Karaca'nın ifadesinde, "Eşimin tabancasını alarak kutlama amaçlı ateş ettim. Böyle olsun istemezdim. Bir anda Ali'yi kanlar içinde görünce bayıldım. Çok üzgünüm. Keşke silahı elime almasaydım" dediği öğrenildi.

