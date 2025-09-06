Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Otel ve restoran yıkıldı! Kapadokya’da kaçak yapıya geçit yok | SON DAKİKA HABER

        Otel ve restoran yıkıldı! Kapadokya’da kaçak yapıya geçit yok!

        Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgenin doğal yapısının korunması amacıyla izinsiz yapılara göz açtırmıyor. Çavuşin Köyü sınırlarında, I. Derece Doğal Sit alanı içerisinde, peribacalarının yanında izinsiz şekilde inşa edilen otel ve restoran yıkıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 14:08 Güncelleme: 06.09.2025 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otel ve restoran yıkıldı! Kapadokya'da kaçak yapıya geçit yok!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Kapadokya'nın kültürel ve doğal mirasını koruyarak geliştiren, sürdürülebilir turizm anlayışıyla hareket eden Kapadokya Alan Başkanlığı, kaçak yapılarla mücadelesine devam ediyor.

        1432 KAÇAK YAPI YIKILDI

        Bugüne kadar 1432 kaçak yapı yıkılırken, son olarak Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin Köyü sınırlarında, I. Derece Doğal Sit alanı içerisinde yer alan ve izinsiz şekilde inşa edilen yapının yıkımı gerçekleştirildi.

        İZİNSİZ İNŞA EDİLEN OTEL VE RESTORAN

        Kapadokya Alan Başkanlığı uzmanlarının tespit çalışmaları kapsamında toplam 920 m² alan üzerinde kurulu bulunan otel ve restoranın izinsiz inşa edildiği ve peribacalarına zarar verdiği belirlendi.

        REKLAM

        EKİPLER TARAFINDAN YIKILDI

        Alanın I. Derece Doğal Sit statüsünde olması nedeniyle gerekli uyarıların yapılmasının ardından kaçak bina Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri tarafından yıkıldı.

        "ÖZGÜN DOKUYA ZARAR VEREMEZLER"

        Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, “Kapadokya, sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır. Bu eşsiz coğrafyanın gelecek nesillere bozulmadan aktarılması için kaçak yapılaşmaya karşı mücadelemizi taviz vermeden sürdürüyoruz. Bizim önceliğimiz, doğal ve kültürel değerleri korurken bölge turizminin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlamaktır. Yasalara aykırı, bölgenin özgün dokusuna zarar veren hiçbir yapıya göz yummayacağız.

        "TARİHE VE KÜLTÜRE SAYGI"

        Bu mücadeleyi yalnızca denetim ve yıkımla değil, aynı zamanda yerel halkı, yatırımcıları ve ziyaretçileri bilinçlendirerek yürütüyoruz. Amacımız, Kapadokya’da her adımın çevreye, tarihe ve kültüre saygı içerisinde atılmasını sağlamak. İlgili kurumlarla iş birliği içinde, koruma ve geliştirme dengesini gözeten çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kapadokya
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor
        Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Ali Koç'tan yönetim kurulu listesine sürpriz takviye!
        Ali Koç'tan yönetim kurulu listesine sürpriz takviye!
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk edecek!
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk edecek!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Habertürk Anasayfa