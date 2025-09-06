Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Geleceğe Miras: Türk Arkeolojisinin Yeni Yüzyılı" Projesi kapsamında Side Antik Kenti'nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi ve Side Müzesi'nde düzenlenen törende gece müzeciliği uygulaması hakkında bilgi verdi.

İKİNCİ YILINA GİREN GECE MÜZECİLİĞİ 27 NOKTADA

Bu yıl itibarıyla ikinci yılına giren gece müzeciliği uygulamalarının Türkiye genelinde 27 müze ve ören yerinde başlatıldığını ifade eden Ersoy, Antalya'da Patara, Side ve Aspendos antik kentleri ile Alanya Müzesi ve Antalya Nekropol Müzesi'nin saat 22.00'ye kadar; Perge, Phaselis, Olympos, Myra ve Limyra antik kentleri ile Side Arkeoloji Müzesi'nin ise yaz boyunca saat 21.00'e kadar ziyaret edilebildiğini söyledi.

Ersoy, Side Antik Kenti'nin, gece müzeciliği uygulamasının en özel örneklerinden biri olduğunu, muazzam kültür mirasının gece ışıklandırmalarıyla adeta ikinci kez hayat bulduğunu söyledi.

Agora, sütunlu cadde, hamam ve tapınakların gün batımından sonra büyüleyici atmosfere büründüğünü anlatan Ersoy, bu sayede misafirlerin sıcaktan bunalmadan, tarih ve kültürün içinde derin ve zengin bir yolculuk yapabildiğini, Apollon ve Athena tapınaklarının da gece ışıkları altında ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği duraklar arasında yer aldığını kaydetti.

Bakan Ersoy, deniz, kum, güneş odaklı turizmin yanına eklenen bu güçlü kültürel boyut sayesinde akşam saatlerinde başlayan ve giderek artan hareketliliğin, bölgedeki esnaf için de önemli bir kazanç kapısı haline geldiğini vurguladı. Geçen yıl gece müzeciliği kapsamında Side'yi 34 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Ersoy, Türkiye genelinde de gece müzeciliği kapsamında 484 binden fazla ziyaretçi ağırladıklarını bildirdi. Bu yıl ve gelecek yıl bu rakamların daha da artacağını, kültür turizmine önemli katkı sunacağını ifade eden Ersoy, şunları söyledi: "Antalya genelinde müze ve ören yerlerimizi ziyaret edenlerin sayısı, bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 17 artarak 1,3 milyona ulaşmış durumda. Gece müzeciliğinin bu artışta büyük bir payı var. Gerek yerli ve yabancı misafirlerimizden gerekse seyahat acenteleri ile tur operatörlerimizden son derece olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Gece müzeciliği çalışmalarımız aslen Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı iradesine kültür-turizm sahasında en yüksek desteği sunmak için hayata geçirdiğimiz vizyonun bir parçasıdır.O vizyonun adı ise Geleceğe Miras'tır.

2023'te başlattığımız ve Türk arkeolojisinin altın çağının kapılarını açan bir millileşme, kazı, restorasyon, inşa ve ihya projesi olan Geleceğe Miras, bugün ülke genelinde 251 kazı alanına yayılmış olarak devam ediyor. Bu proje ile Türk arkeolojisinde 60 yılda yapılanlara eş değer işi 4 yılda gerçekleştirme kararlılığımızı ortaya koyduk ve gerek maddi gerek lojistik olarak Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir desteği sahaya aktardık. Hamdolsun, aldığımız sonuçlar attığımız bu adımların doğruluğunu ortaya koymuştur." SİDE'YE YAPILAN YATIRIMLAR Side'de yapılan çalışmalara değinen Ersoy, Geleceğe Miras ile başlayan çalışmalar neticesinde geçen yıl Athena Tapınağı'nın restorasyonunun tamamlandığını, Side Arkeoloji Müzesi'nin modern müzecilik anlayışına göre yenilendiğini, Liman Hamamı'nın düzenlediğini, anıtsal caddelerdeki restorasyon çalışmalarının da bitirildiğini kaydetti. Bu yıl da çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öncelikle, uzun yıllar yıkılma tehlikesi altında olan ve 'hastane binası' olarak bilinen yapıyı koruma altına alarak Arkeoloji Müzesi'ne dönüştürdük. Kazı ve basit onarım çalışmalarıyla tamamlanma aşamasına gelen müzemizin resmi adını Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi olarak belirledik. 1947 yılında Side'de ilk kazı başkanı olarak arkeolojik çalışmaları başlatan ve 1966'ya kadar kesintisiz şekilde sürdüren merhum Ordinaryüs Prof. Dr. Arif Müfid Mansel'in adını bu müzeyle yaşatacak olmak bizler için büyük mutluluk vesilesidir. Müzemizde 'Öte Taraf Side', ve 'Yapılar Fısıldarsa' başlıklı sergilerimizin çalışmaları da devam ediyor. İnşallah kısa zamanda ziyaretçilerimizi ağırlayacağız. Bu yıl ilk kez Piskoposluk Mahallesi olarak bilinen alanda iki ana sokak açıldı. Ziyaretçiler artık bu sokaklar üzerinden piskoposluk yapılarının merkezine ulaşabiliyorlar. Bu çalışmalar sayesinde önümüzdeki yıllarda bazilika başta olmak üzere birçok yapının araştırılması ve ziyarete açılması da mümkün hale gelecek."

Bakan Ersoy, bir yandan tiyatronun restorasyonunu titizlikle sürdürdüklerini, bir yandan da bu yapının karşısındaki eski otogar ve taksi durağı alanını arkeopark olarak dönüştürdüklerini söyledi. Atriumlu yapıların sütunlarını ayağa kaldırarak ziyarete açacaklarını dile getiren Ersoy, kazılar tamamlandığında, alttaki mimari dokunun üstten izlenebileceği modern bir müze binası için de proje geliştireceklerini belirtti. Anıtsal Çeşme'nin doğusunda yapılan kazılarda, mozaik ve fresklerle süslü mekanları açığa çıkardıklarını anlatan Ersoy, "Çeşmenin hemen arkasında ve karşılama merkezinin yanında yer alan bu alanın ziyaretçiler için yeni bir cazibe noktası haline geldiğini söyleyebiliriz. Geç Antik Çağ'da çeşmenin beden duvarına bitişik olarak inşa edilen su kemerlerini de gün yüzüne çıkarıyoruz ve alanı çevreleyen özel bir ziyaretçi yolu hazırlıyoruz. Çalışmaların kasım sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Böylece Anıtsal Çeşme'yi, arkasındaki bu yeni alanla birlikte Side'nin görkemini gözler önüne seren özel bir gezi durağına dönüştürmüş olacağız." diye konuştu.

Ersoy, Side'yi, sürdürülebilir turizmin Türkiye'deki örnek destinasyonlarından biri haline getirmek için Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ve TGA işbirliğinde, valiliğin, yerel yönetimlerin ve turizm paydaşlarının da katkılarıyla yürüttüklerini bildirdi. Atılan bütün bu adımlarla Side büyük bir değişim yaşayarak sürdürülebilirliğin tesis edildiği, hem kültürel mirasını koruyan hem de ziyaretçilerine eşsiz deneyimler sunan bir destinasyona dönüşmeye başladığını vurgulayan Ersoy, çalışmaların, elde edilen bütün kazanımların korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını da teminat altına aldığını söyledi. "ANTALYA DENİZ, KUM, GÜNEŞ İÇİN TERCİH EDİLEN BİR DESTİNASYONUN ÖTESİNE GEÇTİ" Turizmde ürün ve pazar çeşitliliğinden ulaşım, altyapı ve tesisleşmeye kadar gereken her adımı attıklarını, sürdürülebilirlik çalışmalarıyla potansiyeli esere, hizmete dönüştürdüklerini aktaran Ersoy, şunları kaydetti: "Antalya artık yalnızca deniz, kum, güneş için tercih edilen bir destinasyon olmanın ötesine geçmiştir. Tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle ve spor turizmiyle bütüncül unsurları bünyesinde barındıran bir Antalya markası ulusal ve uluslararası alanda kendini göstermeye başlamıştır. Neticede bu yıl ağustos sonu itibarıyla Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı 11,7 milyona ulaşmış durumdadır. Yakın coğrafyamızdaki bütün olumsuzluklara rağmen turizmdeki hareketliliğin devam ettiğini, kültür-sanat ve spor etkinliklerinin de etkisiyle sezonun ekim-kasım aylarına kadar uzadığını görüyoruz."

Bakan Ersoy, 1–9 Kasım tarihlerinde Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Antalya ayağını da üçüncü kez gerçekleştireceklerini belirterek, gerek Antalya özelinde gerekse Türkiye genelinde kültüre yatırım yaparak turizmi zenginleştirmeye, turizmi güçlendirerek de kültüre sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti. Ersoy, Side Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı ve tüm çalışanlara emekleri için teşekkür etti. Bakan Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve beraberindekilerle Side Tapınaklar Alanına kadar yürüdü ve burada turistlerle sohbet etti. Ersoy, daha sonra Athena Tapınağı önünde "Geleceğe Miras" gece konseri programına katıldı.