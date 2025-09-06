Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!

        Filenin Sultanları tarih yazdı... A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Japonya'yı 3-1'lik setlerle devirdi. Filenin Sultanları, organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi. Millilerimiz, İtalya-Brezilya karşılaşmasının galibiyle yarın finalde karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 13:20 Güncelleme: 06.09.2025 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi.

        Mücadelenin başlarında denge hakim olurken setin ilk dakikaları 6-6 eşitlikle geçildi. Bu skordan itibaren 2 sayılık seri yakalayan Japonya, 8-6 öne geçti. Milliler, seriye seriyle karşılık vererek 10-10'da eşitliği buldu. Setin ortalarında savunmada etkili olan Japonya, 4 sayılık (15-11) fark yakaladı. Sonlara doğru farkı artıran Japonya, iyi oynadığı ilk seti 25-16 önde tamamladı.

        İkinci sete iyi başlayan ay-yıldızlılar, setin başlarında 3 sayılık (3-6) fark yakaladı. Setin ortalarında Melissa Vargas ve Eda Erdem Dündar ile arka arkaya sayılar bulan milli takım, farkı 5'e (11-16) çıkardı. Bloktaki etkinliğini artıran milli takım, ikinci seti, 25-17 önde bitirdi ve 1-1 eşitliği yakaladı.

        REKLAM

        Üçüncü sete Melissa Vargas ve Eda Erdem Dündar'ın sayılarıyla başlayan Türkiye, 3 sayılık (4-7) fark yakaladı. İyi oyununu sürdüren milli takım, setin ortalarında da avantajını (11-15) sürdürdü. Takım halinde iyi savunma yapan milliler, üçüncü seti 25-18 kazandı ve 2-1 öne geçti.

        Dördüncü sette iki takım da etkili hücum ederken sette 6-6 ve 14-14'te skor eşitlendi. Farkı artıran Japonya'ya karşı etkili servisler kullanan milli takım, 24-24'te eşitliği yakaladı. Milli takım, çekişmeli geçen dördüncü seti 27-25, maçı da 3-1 kazandı.

        Organizasyon tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlılar, İtalya-Brezilya mücadelesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

        Final mücadelesi, yarın TSİ 15.30'da başlayacak.

        MELISSA VARGAS, 28 SAYI BULDU

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Melissa Vargas, 28 sayıyla maçın en skoreri oldu.

        REKLAM

        Melissa Vargas'ı 13'er sayıyla Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar takip etti.

        SANTARELLI, İKİNCİ KEZ FİNALDE

        İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde Türkiye, Japonya'yı eleyerek Dünya Şampiyonası'nda ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi. Santarelli ise daha önce Sırbistan ile organizasyonun finalinde mücadele edip, altın madalyanın sahibi olmuştu.

        Tecrübeli başantrenörün, milli takımla Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde, altın madalyası bulunuyor.

        FERHAT AKBAŞ YARI FİNALE GELEREK TARİHE GEÇTİ

        Dünya Şampiyonası'nda başarılı performans sergileyen Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya, başkent Bangkok'ta oynanan çeyrek final maçında organizasyonun güçlü takımlardan Hollanda'yı 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

        REKLAM

        Japonya, organizasyonda 15 yıl sonra yarı finale yükselirken Ferhat Akbaş da Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör oldu.

        Salon: Huamark

        Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Noemi Rene Karina (Arjantin)

        Japonya: Ishikawa, Airi, Wada, Yoshino, Shimamura, Seki (Kojima, Yamada, Tsukasa, Iwasawa, Araki, Kitamado, Akimoto)

        Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Gizem Örge, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Hande Baladın)

        Setler: 25-16, 17-25, 18-25, 25-27

        Süre: 96 dakika

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        Molotoflu saldırıda 'yanlış daire' iddiası
        Molotoflu saldırıda 'yanlış daire' iddiası
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor
        Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Ali Koç'tan yönetim kurulu listesine sürpriz takviye!
        Ali Koç'tan yönetim kurulu listesine sürpriz takviye!
        Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk edecek!
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk edecek!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Habertürk Anasayfa