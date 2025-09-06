Millilerden çifte gurur: Sultanlar finalde, 12 Dev Adam son 8'de!
Voleybolda ve basketbolda Türk sporu tarih yazmaya devam ediyor. İlk olarak Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1'lik setlerle devirdi ve adını finale yazdırdı. Ardından ise 12 Dev Adam, EuroBasket son 16 turunda karşılaştığı İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi.
Organizasyon tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlılar, İtalya-Brezilya mücadelesinin galibiyle finalde karşılaşacak.
Final mücadelesi, yarın TSİ 15.30'da başlayacak.
MELISSA VARGAS'TAN 28 SAYI
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Melissa Vargas, 28 sayıyla maçın en skoreri oldu.
Melissa Vargas'ı 13'er sayıyla Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar takip etti.
12 DEV ADAM ÇEYREK FİNALDE!
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Türkiye, İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Milliler, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle 9 Eylül Salı günü karşılaşacak.
Müsabakada ay-yıldızlılarda Alperen Şengün 24 sayı, 16 ribaunt, Cedi Osman 17 sayı ve Ercan Osmani ise 14 sayı, 9 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynadı.
