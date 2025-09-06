Habertürk
        Donald Trump'tan Chicago mesajı | Dış Haberler

        Donald Trump'tan Chicago mesajı

        Asayişi sağlamak üzere Ulusal Muhafızları Washington'a gönderen ABD Başkanı Donald Trump, Chicago'nun da benzer bir uygulamaya tabi tutulabileceğini işaret etmişti. Trump, sosyal medyadaki son paylaşımında "Chicago neden Savaş Bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere." ifadesini kullandı.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 21:25 Güncelleme: 06.09.2025 - 23:22
        Trump'tan Chicago mesajı
        ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki asayiş problemlerine dikkat çekmiş ve bu şehre Ulusal Muhafızların konuşlandırılması için talimat vermişti.

        Ulusal Muhafızların 30 Kasım'a kadar Washington'da kalması beklenirken, Trump, Chicago'nun da asayiş problemi yaşayan bir şehir olduğuna dikkat çekmişti.

        Chicago'yu dünyanın en tehlikeli şehri olarak nitelendiren ABD Başkanı, güvenlik için önlemler alacaklarının sinyalini vermişti.

        Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı son paylaşımında "Chicago, neden Savaş Bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere." ifadesini kullandı.

        Trump ayrıca "Sabah sınır dışı etmelerin kokusunu seviyorum." diyerek, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edileceğini işaret etti.

        PENTAGON'UN YENİ BAKIŞ AÇISI

        Politico'nun haberine göre, Pentagon yetkilileri ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi için farklı bir perspektif getiriyor.

        Batı yarım kürenin ve ABD ana karasının (iç güvenlik) güvenliğini önceliklendiren yetkililer, önceki savunma stratejisinden ciddi bir farklılığı da işaret etmiş oluyor.

        Ulusal Muhafızların Washington'a ve Los Angeles'a gönderilmesi bu yeni stratejinin bir açılımı olarak görülürken, Venezuela üzerindeki baskının artırılması da yetkililer tarafından ortaya konan perspektife paralel değerlendiriliyor.

