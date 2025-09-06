Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü geleneksel Tülütabaklar gösterisiyle kutlandı

Birlik olmanın önemini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Kenetlenirsek aşamayacağımız hiçbir engel yok. O gün bağımsızlık için direnen Balıkesir halkı, bugün de vatanımız ve Cumhuriyet'imiz için dimdik ayaktadır çünkü bizim damarlarımızda dolaşan kan, Kuvayımilliye kanıdır. Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük. Çok ama çok çalışacağız.

Bu topraklara ve bu kutsal emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Balıkesir'in bereketli topraklarını, çalışkan insanlarını, Kuvayımilliye'nin izzetini ve şerefini geleceğe taşıyacağız. Tıpkı ecdadımızın yaptığı gibi omuz omuza, yan yana, bir olarak, iri olarak, diri olacağız."