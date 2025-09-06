Habertürk
        Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü geleneksel Tülütabaklar gösterisiyle kutlandı

        Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü geleneksel Tülütabaklar gösterisiyle kutlandı

        İşgal yıllarında korkutucu kostümleriyle düşman devriyelerini korkutan Tülütabaklar, Balıkesir'in kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde yeniden canlandırıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 14:42 Güncelleme: 06.09.2025 - 14:42
          Programlar, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gökhan Gürakar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

          Kuvayımilliye Meydanı'nda devam eden etkinliklerde Vali Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Gürakar ve Belediye Başkanı Akın'ın halkı selamlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının da okunduğu törende, Balıkesir Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özsarı, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluş sürecini anlattı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, törende yaptığı konuşmada, İstiklal Madalyalı Kuvvacı Ahmet Efe'nin torunu olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

          Birlik olmanın önemini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

          "Kenetlenirsek aşamayacağımız hiçbir engel yok. O gün bağımsızlık için direnen Balıkesir halkı, bugün de vatanımız ve Cumhuriyet'imiz için dimdik ayaktadır çünkü bizim damarlarımızda dolaşan kan, Kuvayımilliye kanıdır. Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük. Çok ama çok çalışacağız.

          Bu topraklara ve bu kutsal emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Balıkesir'in bereketli topraklarını, çalışkan insanlarını, Kuvayımilliye'nin izzetini ve şerefini geleceğe taşıyacağız. Tıpkı ecdadımızın yaptığı gibi omuz omuza, yan yana, bir olarak, iri olarak, diri olacağız."

          Şiirlerin okunduğu, halk oyunu ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin gösterilerine yer verilen törende en çok ilgiyi Tülütabaklar gördü.

          İşgal yıllarında düşman devriyelerini korkutmak için koyun, keçi postu giyen, kendilerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, at kuyruğu, çan ve değneklerle korkutucu görünüme kavuşan deri işçilerinin canlandırıldığı bölümde, bazı çocukların kaçtığı görüldü.

          Bazı aileler ise etkinliği renklendiren Tülütabaklar'la hatıra fotoğrafı çektirdi.

          Resmigeçitle sona eren programa AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

