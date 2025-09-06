Mehmet Akif Üstündağ: Tansiyonum düştü, gözlerim karardı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yarı final mücadelesinin ardından HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Mehmet Akif Üstündağ'ın açıklamaları:

"Tarihte bir ilki başardık, final oynayacağız. En iyi derecemiz 6'ncılıktı ama bugün finale yükseldik. Yarınki finalde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İnancımızı son topa kadar hiç kaybetmedik. 24 saatimiz kaldı, Brezilya-İtalya galibiyle final oynayacağız. Takımımdan hiç şüphem yok çünkü inanmış bir takımız. Tarihimizde ilk kez bir gümüş madalyayı hak ettik. İnşallah kupayı da alan biz oluruz."

"TANSİYONUM DÜŞTÜ"

"Doktorumla izliyordum 'otur, otur' dedi ama oturulacak gibi değildi. Tansiyonum düştü, gözlerim karardı."

"Olimpiyatta da yarı finale kadar gelebildik. Bütün olumsuzluklar üst üste geldi ama yine de tarihimizde bir ilki yaşadık. Bugün kızlarımızı bu turnuvada da böyle bir karakter ortaya koydu. Mağlubiyet ve puan kaybımız olmadan geldik bu noktaya kadar. İnşallah yarın ülkemize bir ilki daha yaşatırız."

EBRAR KARAKURT: "MODUMUZU YAKALADIK" Karşılaşmanın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt maç sonrası yaptığı açıklamada, "Finalde kim gelirse gelsin fark etmez. Biz modumuzu yakaladık. Yenemeyeceğimiz takım yok," dedi. Maçtaki heyecanını ise esprili bir dille anlatan Ebrar, "Vallahi sahada heyecandan bayılıyordum!" ifadelerini kullandı. GİZEM ÖRGE: "TARİH YAZDIK" Turnuvanın dikkat çeken isimlerinden libero Gizem Örge ise, "Ben bugün ölmediysem, daha ölmem! Tarih yazmanın gerginliğini üzerimizden attık. Finalde bu kez keyif alarak oynayacağız." diyerek hem zaferin hem de baskının büyüklüğünü dile getirdi. 🇹🇷 FİLENİN SULTANLARI FİNALDE! 👏



CANSU ÖZBAY: "İNANANLARA GELSİN!" Pasör Cansu Özbay da duygularını şu sözlerle paylaştı: "Bize inanmayan çok insan vardı. Ama bu zafer, bize inananlara gelsin! Finalde de son damlamıza kadar savaşacağız." İLKİN AYDIN: "AĞLAYARAK SEVİNİYORUM" Duygusal anlar yaşayan İlkin Aydın, "Sevinçten ağlıyorum. İnşallah yarın altın madalyayı alacağız," sözleriyle Türkiye'nin heyecanına ortak oldu.

MELİSSA VARGAS: "HAYALİMİZE KOŞUYORUZ" Takımın skorer isimlerinden Melissa Vargas ise, "Çok mutluyuz. Elimizden geleni yapacağız ve hayalimize kavuşacağız," diyerek final için kararlılık mesajı verdi.