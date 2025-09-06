Asrın inşasında 300 bin yuva tamam

“Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam” sloganıyla bugün Malatya’da düzenlenecek törenle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 300 bininci konutun anahtarını teslim edecek.

Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’a canlı bağlantılarla hak sahibi vatandaşlara anahtarları verilecek. Törende 54 bin 200 bağımsız bölümün daha teslimatıyla birlikte deprem bölgesinde

teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 304 bin 836’ya yükselecek.

Verilen bilgiye göre, törende 1.5 milyar TL yatırımla yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak.

3 BİN 481 ŞANTİYEDE 200 BİN ÇALIŞANLA İNŞA SEFERBİRLİĞİ SÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile; 11 ilde 174 ayrı alandaki 3.481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçi ile çalışmalar devam ediyor.

Bugün düzenlenecek törende 43 bin 727 konut, 4 bin 69 iş yeri, 6 bin 404 köy evi olmak üzere toplam 54 bin 200 bağımsız bölüm daha teslim edilecek. Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 249 bin 824’ü konut, 8 bin 907’si iş yeri ve 46 bin 105’i köy evi olmak üzere toplam 304 bin 836’ya yükselecek.

2025 yılı sonunda tamamlanması hedeflenen konut/iş yeri sayısı ile ilgili verilen bilgiye göre, 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor. EN YÜKSEK TESLİMAT HATAY'DA Malatya'daki törende en yüksek teslimat 18 bin 348 ile Hatay'da gerçekleşecek. 2'inci sırada Malatya yer alacak. Kentte 11 bin 47 bağımsız bölüm teslim edilmiş olacak. 3'üncü sırada ise 6 bin 411 bağımsız bölümle Kahramanmaraş yer alacak. Diyarbakır'da 5 bin 713 bağımsız bölüm teslim edilecek. Adana'da 4 bin 60 bağımsız bölümün teslimatı gerçekleştirilecek. Şanlıurfa'da 2 bin 676, Gaziantep 2 bin 449, Elazığ'da 1709, Adıyaman'da 1474 ve Osmaniye'de 313 bağımsız bölüm daha teslim edilecek. KÖY EVLERİNDE SON DURUM Son törenle birlikte deprem bölgesinde teslim edilen köy evi sayısı 46 bin 105'e yükselecek. 2025 yılı sonunda ise deprem bölgesinde toplam 62 bin 817 köy evinin teslim edilmesi hedefleniyor. İŞ YERLERİNDE SON DURUM Son törenle birlikte deprem bölgesinde teslim edilen iş yeri sayısı 8 bin 907'e yükselecek.

2025 yılı sonunda ise deprem bölgesinde toplam 31 bin 307 iş yerinin teslim edilmesi hedefleniyor. 12 YENİ OKULDA EĞİTİM BAŞLIYOR Törende 1.5 milyar TL yatırımla yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak. Böylece yapımı tamamlanan okul sayısı 56'ya (857 derslikli) yükselecek. Deprem bölgesinde 1360 derslikli 85 okulun daha yeniden inşası, 48 derslikli 6 okulun da güçlendirme çalışmaları devam ediyor. DEPREM BÖLGESİNİN ÇARŞILARI YENİDEN AYAĞA KALKIYOR Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı iş birliği ile deprem bölgesinde ağır yıkıma uğrayan 4 ilin tarihi çarşılarını ve meydanlarını da yeniden inşa ediyor. Depremde yıkılan Hatay'daki Habib-i Neccar Camii, Adıyaman'daki Ulu Camii ve Malatya'ya Söğütlü Camii şehrin simge camileri de bu meydan projeleri kapsamında ihya ediliyor. HATAY'IN KADİM MİRASI Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı'nın ihalesi 4 Ekim'de yapıldı. TOKİ'nin yürüttüğü proje kapsamında Uzun Çarşı'nın ilk etabında Antakya mimarisine uygun zemin+1'i geçmeyecek şekilde iş yerleri inşa ediliyor. Uzun Çarşı Projesi kapsamında Meydan ve Kunduracılar Çarşısı'nda 160'ı konut, 1376'sı ticarethaneden oluşan toplam 1536 bağımsız birim inşa ediyor. Tarihi Uzun Çarşı'nın inşasında Hatay'a özgü Yayladağı taşı kullanılıyor.

İSKENDERUN SAHİL PROJESİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatlarıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde başlatılan İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi kapsamında, yaklaşık 3.5 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar sürüyor. 303 bin metrekarelik alanda düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Bölgede 18 sosyal donatı alanı inşa edilecek. KURTULUŞ CADDESİ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR "Dünyanın ışıklandırılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'nde ise TOKİ tarafından 12 ada içerisinde 20 bin 390 metrekare alanda 280 dükkân, 69 konut, 1 okul ve 2 otel inşa ediliyor. MALATYA'NIN KALBİ BAKIRCILAR ÇARŞISI Bakıcılar Çarşısı, Emlak Konut GYO tarafından inşa ediliyor. 2 etaptan oluşan çarşı 156 bin 642 metrekare arsa alanında yer alıyor. Toplam 99 blok ve 22 adadan oluşan projede 3 bin 200 dükkan, 224 konut, 2 bin 270 ofis, 32 restoran ve 1.370 araçlık otopark alanı bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle çarşıda 4 cami ve bir hamamın inşa ve restorasyonu da yapılacak. Yine şehir merkezindeki Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı da yeniden inşa ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ TARİHİ KAPALI ÇARŞISI Kahramanmaraş'ın simgelerinden Tarihi Kapalı Çarşı da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü. TOKİ, Dulkadiroğlu ilçesindeki 2 bin 740 metrekarelik alanda 122'si tescilli 140 dükkânın inşa ve ihya çalışmalarını yürütüyor. Tarihi Demirciler Çarşısı'nda 76 iş yerinin yapımı sürüyor. ADIYAMAN MERKEZ YENİDEN AYAĞA KALKIYOR Emlak Konut GYO, Adıyaman merkezde 349 bin 427 metrekare alandaki 160 blokta 1126'sı konut, 1213'ü dükkân, 820'si ofis olmak üzere toplam 3 bin 159 bağımsız bölümü inşa ediyor. Bölgede aynı zamanda 1 savcılık binası ile 3 çocuk evinin inşası da sürüyor. İL İL TESLİM SAYILARI - Adana: 10 bin 978 konut ve 389 köy evi olmak üzere toplam 11 bin 367 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 11 bin 899 konut, 89 iş yeri ve 534 köy evi olmak üzere toplam 12 bin 522 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak. - Adıyaman: 29 bin 783 konut, 1767 iş yeri ve 6 bin 607 köy evi olmak üzere toplam 38 bin 157 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 30 bin 835 konut, 2 bin 580 iş yeri ve 10 bin 158 köy evi olmak üzere toplam 43 bin 573 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

- Diyarbakır: 15 bin 708 konut, 561 köy evi olmak üzere toplam 16 bin 269 bağımsız bölüm teslim edildi. Bu yıl sonuna kadar 16 bin 27 konut, iş yeri 251 ve bin 299 köy evi olmak üzere toplamda 17 bin 577 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak. - Elazığ: 10 bin 934 konut, 1038 köy evi olmak üzere toplam 11 bin 972 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 10 bin 261 konut, 87 iş yeri, 2 bin 794 köy evi olmak üzere toplamda 13 bin 142 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak. - Gaziantep: 21 bin 782 konut, 52 iş yeri ve 3 bin 765 köy evi olmak üzere toplam 25 bin 599 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 23 bin 694 konut, bin 219 iş yeri ve 4 bin 587 köy evi olmak üzere toplamda 29 bin 500 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak. - Hatay: 75 bin 706 konut, 2 bin 507 iş yeri ve 8 bin 541 köy evi olmak üzere toplam 86 bin 754 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

- Kahramanmaraş: 31 bin 25 konut, 1436 iş yeri ve 12 bin 891 köy evi olmak üzere toplam 45 bin 352 bağımsız bölüm inşa edildi. Yıl sonuna kadar 53 bin 976 konut, 6 bin 397 iş yeri ve 13 bin 814 köy evi olmak üzere toplamda 74 bin 187 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak. - Kilis: Bin 713 konut, 4 iş yeri ve 544 köy evi olmak üzere toplam 2 bin 261 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 1854 konut, 4 ticaret ve 1003 köy evi olmak üzere toplamda 2 bin 861 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak. - Malatya: 34 bin 564 konut, 3 bin 125 iş yeri ve 8 bin 844 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 533 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 55 bin 496 konut, 10 bin 714 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi olmak üzere toplamda 79 bin 420 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak. - Osmaniye: 7 bin 420 konut, 6 iş yeri ve 1560 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 986 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 9 bin 366 konut, 760 iş yeri ve 2 bin 92 köy evi olmak üzere toplamda 12 bin 218 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

- Şanlıurfa: 10 bin 117 konut, 10 iş yeri ve 1325 köy evi olmak üzere toplam 11 bin 452 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 12 bin 69 konut, 103 iş yeri ve 2 bin 563 köy evi olmak üzere toplamda 14 bin 735 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.