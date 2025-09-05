Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen vizesinde yeni kolaylık

Vize Türünü Belirle
Kısa süreli (90 güne kadar): turistik, iş, aile/arkadaş ziyareti, transit.
Randevu Alma
Türkiye'de Yunanistan'ın yetkili vize merkezi (Kosmos Vize Hizmetleri) üzerinden randevu alınıyor.
Vize Hizmet Bedeli: 1450 TL
Gerekli Belgeleri Hazırlama
Pasaport (son 10 yıl içinde alınmış, başvuru sonrası en az 3 ay geçerli)
Doldurulmuş vize başvuru formu + biyometrik fotoğraf Seyahat sağlık sigortası
Uçak bileti ve konaklama belgeleri veya davet mektubu
Mali durum belgeleri (banka hesabı, maaş bordrosu vb.)
Parmak izi bilgileri verilir
Başvuru ücreti ödenir (kısa süreli Schengen: 90 €).
Vizenin Teslimi
Onaylanan pasaport, başvuru merkezinden teslim alınır.