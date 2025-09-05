Habertürk
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen vizesinde yeni kolaylık | Dış Haberler

        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen vizesinde yeni kolaylık

        AB'nin geçtiğimiz aylarda Türk vatandaşlarının Schengen vize başvurularını kolaylaştıracak "kademeli vize uygulaması (Cascade)" sistemini hayata geçirdiğini açıklamasın ardından Yunanistan, yeni kolaylıkların uygulamaya alındığını duyurdu.

        Giriş: 05.09.2025 - 12:04 Güncelleme: 05.09.2025 - 12:24
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'ın Türkiye'de Schengen vize işlemlerini yürüten Kosmos Vize Hizmetleri, Türk vatandaşlarına Schengen vizesi başvurularında yeni kolaylıkların uygulamaya alındığını duyurdu.

        Avrupa Birliği, 15 Temmuz 2025 itibarıyla Türk vatandaşlarının Schengen vize başvurularını kolaylaştıracak "kademeli vize uygulaması (Cascade)" sistemini hayata geçirdi.

        Yeni uygulama, Türkiye'de ikamet eden ve Türkiye'den kısa süreli Schengen vizesi başvurusunda bulunan tüm Türk vatandaşlarını kapsıyor; kamyon şoförleri bu uygulamanın dışında tutuluyor.

        Başvuru sahiplerinin geçmişte aldıkları Schengen vizelerini kurallara uygun şekilde kullanmış ve güvenilir yolcular olması gerekiyor.

        Bu düzenleme ile getirilen kolaylıklar şöyle:

        • Son üç yıl içinde iki kez Schengen vizesi alıp bu vizeleri doğru şekilde kullanan Türk vatandaşlarına 1 yıl süreli, çok girişli Schengen vizesi verilebilecek.

        • İlk vize, planlanan seyahat süresine uygun olarak (tek veya çok girişli) düzenlenecek. İkinci vize, altı ay içinde 90 gün geçerli, çok girişli bir vize olabilecek.

        • Bir yıllık vizeyi doğru kullanan kişiler, pasaportlarının geçerlilik süresi yeterli ise daha sonra sırasıyla 3 yıl ve 5 yıl süreli çok girişli vize takip edebilir.

        Bu kararın, AB ile Türkiye arasındaki göç yönetimi ve geri kabul iş birliği çerçevesinde alındığı belirtildi.

        Yunanistan Schengen Vizesi Başvuru Süreci

        Vize Türünü Belirle

        Kısa süreli (90 güne kadar): turistik, iş, aile/arkadaş ziyareti, transit.

        Randevu Alma

        Türkiye'de Yunanistan'ın yetkili vize merkezi (Kosmos Vize Hizmetleri) üzerinden randevu alınıyor.

        Vize Hizmet Bedeli: 1450 TL

        Gerekli Belgeleri Hazırlama

        Pasaport (son 10 yıl içinde alınmış, başvuru sonrası en az 3 ay geçerli)

        Doldurulmuş vize başvuru formu + biyometrik fotoğraf Seyahat sağlık sigortası

        Uçak bileti ve konaklama belgeleri veya davet mektubu

        Mali durum belgeleri (banka hesabı, maaş bordrosu vb.)

        Parmak izi bilgileri verilir

        Başvuru ücreti ödenir (kısa süreli Schengen: 90 €).

        Vizenin Teslimi

        Onaylanan pasaport, başvuru merkezinden teslim alınır.

        AB'DEN TÜRK VATANDAŞLARINA SCHENGEN İÇİN ELVERİŞLİ KURALLAR

        Türk vatandaşlarının Schengen vize başvurularında son yıllarda yaşadığı zorluklar, aylar sonrasına bulunan randevular krizi derinleştirmişti. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 18 Temmuz tarihinde yaptığı açıklamada, Türk vatandaşları için Schengen vizelerinde daha elverişli kurallar getirileceğini açıklamıştı.

        Açıklamada kabul edilen "Cascade" kurallarıyla AB'nin Türk vatandaşlarının AB'ye seyahat etmesini teşvik etmek istediğinin bir göstergesi olduğu ifade edilmişti.

        "CASCADE KURALI" NEDİR?

        "Cascade kuralı" veya "kademeli vize uygulaması", Schengen vizesi başvurularında daha önce düzenli ve yasal bir şekilde vize kullanmış kişilere, bir sonraki başvurularında daha uzun geçerli ve çok girişli vizeler verilmesini sağlayan sistemdir.

        Örneğin; bir Türk vatandaşı, önceki 3 yıl içinde iki kısa süreli Schengen vizesini sorunsuz şekilde kullanmış ise bu kişinin bir sonraki vizesinin artık 1 yıllık çok girişli (multi-entry) vize olması gerekiyor. Bir sonraki adımda 3 yıllık, sonra 5 yıllık vize alınması gerekiyor.

        Amaç, güvenilir ve düzenli seyahat geçmişi olan kişilere vize alma sürecini kolaylaştırmak ve uzun süreli vizeler vermek. Böylece sık seyahat edenler için Schengen vizeleri daha erişilebilir hale geliyor.

