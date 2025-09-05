Spor yazarları A Milli Takım'ın Gürcistan galibiyetini değerlendirdi!
Spor yazarları, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemleri E grubu ilk maçında Gürcistan deplasmanında aldığı 3-2'lik galibiyeti yorumladı.
"ZORU KOLAY EDİP, ZORA SOKTUK!"
Gürcan Bilgiç: Zor maçı "şipşak" gollerle elimize aldık ve yönetmeye başladık. İşler kolaylaştı derken, bir gol ardından kırmızı kartla 10 kişi kaldık ve işler yine zora girdi. Yine de kazanmak önemliydi, başardık. Arda Güler'in yönetiminde Hakan ve İsmail'in merkezi sağlam aldığı görüntüde, Kenan-Kerem-Yunus üçlüsünün çabukluğuna bıraktık pozisyonları. Hakkını da verdiler. Transfer dedikodularının ve yıpranmışlığın gölgesi altında oynayanlar var. Kerem Aktürkoğlu bu fırtınanın kurbanı olmak üzereydi ki, maçı kopartan "kahraman" olarak sürdürdü dakikaları. Uğurcan'ın da görüntüsünde benzer heyecanı fark etmemek mümkün değildi. Tüm defans Uğurcan'ı korumaya aldı, yakınında kaldı, ellerinden gelen yardımı yaptı. Montella'nın "aile olmak" üzerine söylediklerinin haklılığını da gördük bu yapıda. Kerem'in golü sonrasında, ona ilk sarılanlar arasında Yunus'un olmasının da altını çizelim. (Sabah)
"RAKİP KOLAY ÇIKTI"
Kemal Belgin:Barış Alper atılmasa bu Gürcistan’ı çok daha rahat yenerdik. En büyük handikap bu kırmızı kart oldu… Millî takım evdeki ve dışarıdaki potansiyelle sanki en iyilerle oluşturulmuştu. Tabii ki oynayan veya kulübede kalanlarla... Bu arada bizim medyamızın çoğunluğu bu Gürcistan takımını biraz da ev sahibi oluşu sebebiyle ciddi bir tehlike olarak gösterdi. Ama dün akşamki maça baktığımızda hiç de öyle bir rakip bulamadık karşımızda. (Türkiye Gazetesi)
"İYİ BAŞLADIK, GERİLDİK, KAZANDIK!"
Ercan Taner: İyi başlamamız ve ‘Ben golü hemen bulmak istiyorum’ mesajı, ev sahibi Gürcistan’ı şaşırtmıştı. Arda, Kerem’e Zidane kalitesinde bir pas vermişti hemen maçın başında. Gol olsa hikayesi uzun yıllar konuşulurdu, olmadı. Arda bu kez de korneri tam adrese teslim kullanmıştı. Zaman makinesine girip, 2024’e gitmiştik sanki. Mert Müldür o gün nefis bir şutla ağları havalandırmıştı şampiyonada. Bu kez kafa ile attı golü. (Sözcü)
"RAKİBİ ŞOKA SOKTUK!"
Ali Gültiken: Bu seviyelerde deplasmanda maça golle başlayabilmek büyük avantaj. Rakibinizi hem şoka sokuyorsunuz hem de oyun stratejisi sizin lehinize dönüyor. Cebimize koyduğumuz bu avantajı da maçın genelinde çok iyi kullandık. Gürcistan'ın skoru eşitleme çabası ile beraber doğal olarak alanları da beraberinde getirdi. Bu aslında bizim kadromuza baktığımızda bizim de olmasını istediğimiz bir durumdu. Ofansif oyuncularımıza baktığımızda hepsi bu tür bir oyun için biçilmiş kaftanlardı. Kerem, Kenan, Arda ve Yunus gibi oyuncular alanını çok iyi kullanan, birebiri iyi oynayabilen çabuk futbolcular. (Sabah)
"İYİ BAŞLADIK"
İbrahim Yıldız: Elbette, 10 kişi kalınca oyun anlayışımız değişti. Daha fazla oyuncu ile savunmada kaldık. İleride top tutmakta zorlandık. Son anlar ev sahibi takımın atakları yoğunlaştı. Bu tür maçların sonucu önemli. Oyunun iyi olup olmaması geride kalıyor. Karşılaşmanın üçüncü golü hazırlanış açısından tam da Arda-Yunus-Kerem’in oyun stiline uygun bir paslaşmaydı. Şimdi, İspanya sınavı var. Gürcistan’a göre çok daha güçlü bir takımla oynayacağız. İspanya karşılaşmasının taktiği de, motivasyonu da farklı olacak. (Habertürk)
"BİRLİKTELİKLE KAZANDIK"
Mustafa Çulcu: Maça ön alanda şiddetli baskı ve duran top organizasyonu ile erken gelen golle başladık. Top rakipteyken alan parselizasyonunu iyi yaptık. Ne yapacağını bilen ve birlikte hareket ederek sonuç alan bir takımdık. İstediği gibi oyun kurma özgürlüğüne sahip olan Arda'ya Hakan ve İsmail müthiş konfor alanı yarattılar. (Sabah)
"SEVİNÇ VE KABUS!"
Arif Kızılyalın: Bizim çocuklar Tiflis’te sahaya çıktı. 2026 Dünya Kupası elemelerine sorunsuz girmek için ilk adımdı. Maçın kilidini açan gol ilk solukta Mert’ten geldi. İyi ki de geldi çünkü rakip Gürcistan, bizim 1990’lardaki halimiz; hırslı, sert, cesurdular. Davitashvili’yle tehlikeli oldular. Ama kalite farkı karşılaşmanın şifresiydi. Transferin yıldızı Kerem Aktürkoğlu golleriyle maçı bitirdi derken Barış’ın kırmızısıyla baya zorlandık. Gürcüler önce 3-1’i sonra 3-2’yi buldu. Gördük ki Montella’nın oyun planı biraz zayıf kaldı. Hem sevinci hem kâbusu aynı anda yaşadık. Yine de kazandık. (Cumhuriyet)
"GRUBUN EN HAYATİ MAÇINI KAZANDIK"
Murat Özbostan: Dünya Kupası içimizi yakan bir özlem… Dün gece yeni bir yolculuğa umutlu başladık. Ama çok stres yaşadık. Grubun gelişim gösteren takımı Gürcistan'ı 3-2 yendik ama öldük öldük dirildik. A Milli Takım zor bir deplasmandan 3 puanla dönerek elemelere büyük bir avantajla başladı. Final gibi bir maçtı. Grubun hayati önem taşıyan karşılaşmasıydı. İşte böyle bir maçtan galip çıkmaz ne olursa olsun altın değerindedir… Pazar günü Konya'da grubun favorisi İspanya ile karşılaşacağız. Ben İspanya maçlarına şöyle bakıyorum, ne alırsak kârdır. (Sabah)
