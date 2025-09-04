Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi ve Japonya ile eşleşti.

Mücadeleye iyi başlayan milli takım, setin başlarında 5 sayılık (2-7) avantaj yakaladı. Gizem Örge, Eda Erdem Dündar ve Zehra Güneş'le etkili savunma yapan milliler, setin ortalarını da 15-8 üstün geçti. İyi oyununu sürdüren ay-yıldızlılar, ilk seti 25-14 önde bitirdi ve 1-0 öne geçti.

İkinci sete Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Melissa Vargas ve Eda Erdem Dündar'ın sayılarıyla başlayan milli takım, 3 sayılık (2-5) avantaj yakaladı. Savunmada etkinliği artırarak 6-6'da eşitliği sağlayan ABD, bir sayı da (7-6) öne geçti. Bu skordan itibaren ralli süreleri artıp karşılıklı sayılar alınırken, setin ortası 13-13 eşitlikle geçildi. 20'li sayılara önde (20-19) giren ABD, oyunun sonlarını daha iyi oynayarak, ikinci seti 25-22 önde tamamladı ve 1-1'lik eşitliği sağladı.

Üçüncü sete servislerde iyi başlayan ay-yıldızlılar, oyunun başlarında 4 sayılık (2-6) avantaj yakaladı ve ABD Başantrenörü Erik Sullivan'a mola aldırdı. Setin ortalarını da 12-7 önde geçen milli takım, etkili bloklarıyla farkı (9-18) iyice açtı. Set boyunca iyi oyununu sürdüren Türkiye, üçüncü seti 25-14 kazandı ve durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü setin başlarında 3 sayılık (3-6) fark yakalayan ay-yıldızlılar, setin ortalarına doğru bu avantajını (12-12) kaybetti. Setin sonlarına 18-18 eşitlikle girilirken, iki sayılık seri yakalan milliler, 20-18 öne geçti. Çekişmeli geçen setin sonunu iyi oynayan ay-yıldızlılar, dördüncü seti 25-23, mücadeleyi de 3-1 kazandı.

Organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlılar, bu turda Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile eşleşti.

Mücadele, 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.