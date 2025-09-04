Habertürk
        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi ve Japonya ile eşleşti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 18:20 Güncelleme: 04.09.2025 - 18:52
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi ve Japonya ile eşleşti.

        Mücadeleye iyi başlayan milli takım, setin başlarında 5 sayılık (2-7) avantaj yakaladı. Gizem Örge, Eda Erdem Dündar ve Zehra Güneş'le etkili savunma yapan milliler, setin ortalarını da 15-8 üstün geçti. İyi oyununu sürdüren ay-yıldızlılar, ilk seti 25-14 önde bitirdi ve 1-0 öne geçti.

        İkinci sete Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Melissa Vargas ve Eda Erdem Dündar'ın sayılarıyla başlayan milli takım, 3 sayılık (2-5) avantaj yakaladı. Savunmada etkinliği artırarak 6-6'da eşitliği sağlayan ABD, bir sayı da (7-6) öne geçti. Bu skordan itibaren ralli süreleri artıp karşılıklı sayılar alınırken, setin ortası 13-13 eşitlikle geçildi. 20'li sayılara önde (20-19) giren ABD, oyunun sonlarını daha iyi oynayarak, ikinci seti 25-22 önde tamamladı ve 1-1'lik eşitliği sağladı.

        Üçüncü sete servislerde iyi başlayan ay-yıldızlılar, oyunun başlarında 4 sayılık (2-6) avantaj yakaladı ve ABD Başantrenörü Erik Sullivan'a mola aldırdı. Setin ortalarını da 12-7 önde geçen milli takım, etkili bloklarıyla farkı (9-18) iyice açtı. Set boyunca iyi oyununu sürdüren Türkiye, üçüncü seti 25-14 kazandı ve durumu 2-1'e getirdi.

        Dördüncü setin başlarında 3 sayılık (3-6) fark yakalayan ay-yıldızlılar, setin ortalarına doğru bu avantajını (12-12) kaybetti. Setin sonlarına 18-18 eşitlikle girilirken, iki sayılık seri yakalan milliler, 20-18 öne geçti. Çekişmeli geçen setin sonunu iyi oynayan ay-yıldızlılar, dördüncü seti 25-23, mücadeleyi de 3-1 kazandı.

        Organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlılar, bu turda Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile eşleşti.

        Mücadele, 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

        EBRAR KARAKURT 23 SAYI BULDU

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt, 23 sayıyla maçın en skoreri oldu.

        Ebrar Karakurt'u, 21 sayıyla Melissa Vargas ve 13 sayıyla kaptan Eda Erdem Dündar takip etti.

        Franklin ise 12 sayıyla ABD'nin en çok sayı bulan oyuncusu oldu.

        MİLLİ TAKIM, DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA İLK KEZ SET VERDİ

        ABD'yi 3-1 yenen milli takım, organizasyonda ilk kez set verdi.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda oynadığı İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile son 16 turundaki Slovenya maçlarını set vermeden kazanmayı başarmıştı.

        Dünya Şampiyonası'na katıldığı 2006'dan bu yana hiçbir organizasyonda grupları yenilgisiz tamamlayamayan milliler, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bu şanssızlığını da kırmıştı.

        Habertürk Anasayfa