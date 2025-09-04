Beşiktaş'ta Ernest Muçi hareketliliği!
Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Beşiktaş'ta 24 yaşındaki Arnavut oyuncu Ernest Muçi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken gözler bir yandan da ayrılacak isimlere çevrildi.
Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen siyah-beyazlılar, Ernest Muçi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Rus ekibi Rubin Kazan, Arnavut yıldız için kapıyı çalarken satın alma opsiyonlu kiralama üzerinden temaslar var.
Beşiktaş, uygun bir formülle Muçi'nin 1 sezonluğuna gitmesine sıcak baksa da oyuncu cephesi ise ayrılığa sıcak bakmıyor.
Ernest Muçi bu sezon 6 maçta görev alırken 3'üne 11'de başladı. Henüz skor katkısı vermeyen Muçi, Beşiktaş'a 2023-2024 sezonunun devre arasında 10 milyon Euro bonservisle Legia Varşova'dan transfer olmuştu.
Muçi toplamda 61 maça çıkarken 11 gol kaydetti ve 3 asist yaptı.
