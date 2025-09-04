Habertürk
        Beşiktaş'ta Ernest Muçi hareketliliği! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Ernest Muçi hareketliliği!

        Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Beşiktaş'ta 24 yaşındaki Arnavut oyuncu Ernest Muçi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

        Giriş: 04.09.2025 - 16:23 Güncelleme: 04.09.2025 - 16:23
        • 1

          Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken gözler bir yandan da ayrılacak isimlere çevrildi.

        • 2

          Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen siyah-beyazlılar, Ernest Muçi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

        • 3

          Rus ekibi Rubin Kazan, Arnavut yıldız için kapıyı çalarken satın alma opsiyonlu kiralama üzerinden temaslar var.

        • 4

          Beşiktaş, uygun bir formülle Muçi'nin 1 sezonluğuna gitmesine sıcak baksa da oyuncu cephesi ise ayrılığa sıcak bakmıyor.

        • 5

          Ernest Muçi bu sezon 6 maçta görev alırken 3'üne 11'de başladı. Henüz skor katkısı vermeyen Muçi, Beşiktaş'a 2023-2024 sezonunun devre arasında 10 milyon Euro bonservisle Legia Varşova'dan transfer olmuştu.

        • 6

          Muçi toplamda 61 maça çıkarken 11 gol kaydetti ve 3 asist yaptı.

        • 7
        Habertürk Anasayfa